-Pero la Triple A existía. ¿Quiénes eran?

-Mi papá me contó en terapia intensiva, cuando se estaba muriendo, que estaba integrada por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, además de algunos civiles. Y en la última conversación que tuve con él en la Clínica de la calle Plaza en Saavedra, donde el juez Irurzun ordenó internarlo porque no estaba en condiciones de estar en una cárcel, recuerdo sus últimas palabras: "Hija, no tenés que sentirte avergonzada de nada de lo que he hecho. No hice nada malo". Y para mí fue más que suficiente, no solo por conocerlo, sino porque cuando te estás muriendo no vas a mentir.