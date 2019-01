-Creo que son cosas independientes. Sabemos que el año pasado ha sido muy difícil y ahora vemos un camino de estabilidad y apostamos a una mejora de cada uno de los argentinos. Pero desde el primer momento se ha trabajado en una reforma integral del sistema de justicia. Todas estas leyes y reformas que le mencioné eran necesarias con lo cual entender que una medida sea parte de una estrategia electoral no es así. Me parece que son temas que la oposición nunca se animó realmente a tratar. Y este gobierno con decisión viene encarando una política integral del tema inseguridad y la delincuencia que no se había hecho antes. Sería bueno que la oposición en lugar de criticar discuta los proyectos y ayude a dar su mirada para aprobarlos en el Congreso y para hacer frente al delito con la idea de vivir en una sociedad más pacífica. Esperamos que la oposición acompañe y dé el debate.