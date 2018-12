"Yo escuché cuando este funcionario dijo 'no me importa nada, acá no pasa nadie' y a mí nadie me da órdenes en mi propia ciudad. Entonces, por un principio de honor a la ciudad, me retiré. Les dije explícitamente: acá, no estoy, señores", detalló. "Con Arroyo pueden hacer lo que quieran, con el intendente no; no se equivoquen", afirmó.