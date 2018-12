Estaba el día y la sede confirmada pero hubo desacuerdos en la organización y el formato del evento. En la cumbre que no fue esperaban juntar a más de mil personas, entre gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes de todo el país, para dar una muestra de fuerza en los últimos días del año. Sería también un mensaje para la gran interna peronista que tiene a Unidad Ciudadana del otro lado de la calle. Pero el acuerdo no se cerró. En gran medida fue porque no había claridad sobre la presencia de los nombres propios más importantes y no se querían quedar a mitad de camino. Si se hacía era para mostrarle a la sociedad un armado compacto y definido.