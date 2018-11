Y puntualmente sobre el hecho que mencionó en sus tuits la ex presidente sostuvo que "durante la mañana del día jueves 15 se realizaba la séptima instalación del día, en la zona de Recoleta. Los instaladores se presentaron ante la custodia de CFK; se identificaron e indicaron el trabajo que iban a realizar. Ante el pedido de estos de no instalar, dicha tarea no se realizó. Se informó al comitente. No se han requerido credenciales para este servicio".