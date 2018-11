*Comprobante 3, identificado como "servicio de intérprete para las reuniones del G-20". La factura está firmada por Héctor Romano también, junto con su sello aclaratorio, en carácter de Jefe de la Secretaría Privada del Ministro de Economía y Finanzas Públicas. La factura reza en su cuerpo "servicio de interpretación para la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Paris. Total 3050 euros. "La prueba reunida determinó que esa factura también era falsa". La intérprete Ana Ruth Juárez también trabajó para esa reunión, pero advirtió que no hizo la factura: "Yo no he confeccionado esta factura. Hay un error y no es el tipo de error que yo hubiera cometido. Mi apellido se ha escrito comenzando por una letra minúscula, yo no lo hubiera hecho nunca de ese modo. Yo firmo las facturas que confecciono y este documento no ha sido firmado de mi puño y letra", dijo.