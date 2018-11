Más temprano, la ministra Patricia Bullrich dijo que no tenía información respecto a la situación de Triaca. "Yo voy a hablar con Jorge Triaca dentro de un rato, así que todavía no puedo decir nada", dijo por su lado el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. La pregunta que había realizado Infobae era acerca de la continuidad del secretario de Trabajo. Claramente, el Gobierno no quiso desmentir la salida del funcionario que fue ministro de Trabajo hasta que se redujo a la mitad el Gabinete.