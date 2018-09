Está previsto que el juicio dure dos meses y la acusación estará a cargo del fiscal Abel Córdoba y la querella de Prat-Gay. Los jueces serán Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez, quienes condenaron al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, están juzgando al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once y tienen el juicio oral al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.