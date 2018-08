Clarens es uno de los involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas K que se abrió por los registros de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. El empresario fue mencionado por algunos directivos como el receptor de los bolsos con coimas en pesos que se les pagaban a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. La semana pasada ofreció colaborar con la Justicia como arrepentido, pero el juez Claudio Bonadio todavía no homologó el acuerdo.