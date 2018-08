"Recortes para nosotros no existen. El Presidente lo que quiere es eficiencia. No se trata de entregar menos, lo puedo demostrar con números; se entregan más cantidad de medicamentos oncológicos. En lo que se trabaja más es en el precio: conseguimos ahorros del 70 por ciento con respecto a lo que pagaba PAMI el año pasado. Cambiamos las reglas de no comprar bajo un modelo de contrato con el que se trabajaba durante muchos años. Queremos competir, ahí encontramos descuentos. Y además la compra conjunta, con obras sociales provinciales, sindicales y otros ministerios, se puedan sumar para que nos convenga a todos", sostuvo Cassinotti.