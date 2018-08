A fines del 2014, José Chediack reemplazó a Gustavo Weiss en la presidencia de la poderosa e influyente Cámara Argentina de la Construcción. A pesar de que los mandatos eran anuales, Weiss fue reelecto en tres ocasiones. Su vicepresidente, Carlos Wagner, había sido el anterior titular de Camarco. Chediack le ganó la pulseada a Aldo Roggio, titular del histórico Grupo Roggio y al ex titular de la Cámara de la provincia de Buenos Aires, Diego Buracco. Chediack no sólo tenía excelente relación con el kirchnerismo sino también con Felipe Solá en el Frente Renovador y con el intendente de San Isidro, cercano a Cambiemos, Gustavo Posse. Cuando a fines del 2005, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció la carterización de la obra pública, Kirchner respaldó a Julio De Vido y a su espadachín en la Cámara, Wagner. Lavagna supo que tenía los días contados. Cuando el kirchnerismo ingresó en su etapa final, la Cámara jugó abiertamente por Daniel Scioli. Ante la derrota, rápidamente supo acomodarse a los nuevos tiempos.