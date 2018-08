Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, fue el primero en convertirse en arrepentido. A él se le sumaron Juan Carlos de Goycoechea (ex gerente de Isolux), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Angelo Calcaterra (primo hermano del presidente Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa), Héctor Zabaleta (ex directivo de Techint) y Armando Loson (presidente del Grupo Albanesi). Esta lista se ampliará en las próximas horas.