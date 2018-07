Algunas cuestiones, no sólo retóricas, asoman claras. El kirchnerismo pretende encabezar la disputa y anotarlo como un nuevo costo para el Gobierno. Claro, que no se trata del cambio del ajuste para las jubilaciones. Ni siquiera de tarifas. Legisladores muy obsesivos con las encuestas dicen que ya se hicieron mediciones para asomarse al impacto del decreto presidencial y que no generaría resistencias, sino más bien cierto respaldo –por asociarlo a la lucha contra el narcotráfico- y desconocimiento.