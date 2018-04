Es interesante por ejemplo el caso de Brasil. ¿Qué ocurre? Cuando hay un proceso, el juez, como el juez Moro, no investiga, le traen el proceso investigado, algo que acá no ocurre. Pero cuando le traen la investigación, el juez puede dictar una sentencia muy rápida y dar una orden de prisión. O sea, acelerar el proceso, y que ya haya una sentencia, es fundamental. Ahí tenemos que enfocarnos. ¿Qué pasa en Argentina? El juez tiene que investigar, después pasa a un tribunal oral y va a la Cámara de Casación, vuelve… Como es tan lento, la sentencia no llega, por eso vienen las medidas anticipadas, que es decidir sobre la libertad de la persona, o sea, detenerlo con una prisión preventiva, sin sentencia. Lo que hizo la cámara es establecer una interpretación más rígida y restrictiva respecto a la libertad, sobre todo en casos de corrupción. Es una interpretación posible. Hay muchos casos en los que no hay una legislación, entonces los jueces ajustan las interpretaciones. Esto es normal. En Brasil ahora se discutió en la Corte si la prisión debe ser suficiente con una condena en primera y segunda instancia, o tiene que ir hasta el final. La Corte dijo que con la segunda va preso. Antes era distinto. En Argentina hasta que no tengan sentencia firme y doble conforme, no termina el proceso. Acá la discusión se da porque tenemos que tener una discusión más clara. La doctrina Irurzun es la doctrina de un juez que estableció una doctrina más estricta. Hay otros jueces que opinan distinto, pero esto se soluciona con una sentencia unificadora de la Cámara de Casación o con una ley.