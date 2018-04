Macri pidió aquí tomar la palabra y respiró profundo antes de contestar: "Muchos en la Argentina no deben olvidar de que estuvimos muy cerca de caer en el rumbo de Venezuela". Por esto pidió que "no deben existir más los liderazgos mesiánicos". Como respuesta posible a una solución al problema venezolano, Macri planteó: "Unidos, muchos países latinoamericanos no vamos a reconocer las elecciones que va a realizar el gobierno de Maduro". Allí se ganó un fuerte aplauso de los comensales y la mirada feliz de Vargas Llosa.