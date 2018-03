En la misma sintonía se alineó el salteño Pablo Kosiner (PJ), que canjeó pasajes por $41.000 durante 2017. Entrevistado por "Qué pasa Salta" también contó que los diputados del interior usan "la mayoría" de los pasajes y que muchos otros los entregan a gente que necesita viajar por "derivaciones médicas o congresos profesionales". Reconoció que el sistema debería ser que "te den una cantidad de pasajes y si no los usas, no los usas, y no podes canjear", pero que los diputados de Buenos Aires y de la provincia "por la cantidad que son, no dejan que se cambie el sistema".