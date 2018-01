"No es un hecho aislado y, aunque sea una noticia que moleste a algunos, es buena para la mayoría de los bonaerenses. Lotería de la Provincia no abrió una agencia de recaudación más", expresó la mandataria, y agregó: "Creemos que el juego no es algo bueno; muchos tienen algún familiar o amigo que padecen ludopatía. Nosotros tenemos que estar del lado de los que sufren esta adicción y no de los que la promueven".