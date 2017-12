"En el 2018 vamos a seguir construyendo sobre la idea de que los argentinos merecen un futuro de esperanza, por eso para crecer, tenemos que abrazar a quienes piensan parecido a nosotros. No tenemos que quedarnos en el testimonio de que no somos el pasado ni el ajuste, sino que tenemos que construir una fuerza mayoritaria, por eso tenemos que ser generosos, amplios y abrazar a quienes hoy están en otros lugares pero piensan parecido a nosotros", concluyó el ex diputado.