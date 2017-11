El martes al mediodía, a pocas cuadras de Central Park, la gira presidencial tendrá un capítulo al menos paradójico. Macri recibirá el premio Gold Insigne "en reconocimiento por su liderazgo transformador en la República Argentina", durante un almuerzo que se servirá en el Council of América. Ese premio será entregado por Susan Segal, CEO del Council of América y Bill Rhodes, chairman emérito. Segal siempre defendió la agenda de gobierno de Cristina Kirchner, quien la invitaba a tomar el té con masas en la quinta de Olivos cada vez que organizaba las sesiones del Council of América en Buenos Aires.