"Si hay un lugar donde no hubiésemos querido estar es en este lugar. Si hay un texto que no hubiésemos querido escribir es este texto. Pero aquí estamos, llenos de dolor. Cuesta entender, no hay forma de entender que se arrebaten vidas así, que un sueño se transforme en la peor pesadilla.", comienza la carta de los rosarinos para hablarle al mundo tras lo ocurrido el martes pasado, en medio de un sentimiento que calificaron de "instransferible".