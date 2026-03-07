Kosovo, la selección más joven de la FIFA, busca su primer gran hito en el repechaje europeo del Mundial 2026

Selección de Kosovo clasificó por primera vez al repechaje mundialista.

Kosovo ha dejado de ser una promesa emergente para convertirse en una realidad táctica. Admitida por la FIFA apenas en 2016, la selección balcánica atraviesa el momento más importante de su corta vida deportiva. Bajo la dirección de Franco Foda, el equipo selló su acceso al repechaje para el Mundial 2026 tras una campaña sólida donde escoltó a Suiza y superó a rivales de tradición como Suecia. Ahora, el próximo 26 de marzo en Bratislava, se medirá ante Eslovaquia en una semifinal a partido único que podría catapultarla a la élite global.

La identidad de Kosovo no se construye solo en Pristina —capital y ciudad de mayor relevancia en la república—, sino en los campos más exigentes de Europa. El liderazgo defensivo recae en Amir Rrahmani, el capitán y pilar del Napoli, quien aporta la jerarquía necesaria para sostener el bloque bajo. En la zona de gestación, nombres como Florent Muslija (Friburgo) y Elvis Rexhbeçaj (Augsburgo) garantizan el rigor táctico de la Bundesliga.

Sin embargo, la mayor amenaza reside en las bandas con la electricidad de Edon Zhegrova, recientemente fichado por la Juventus, y la experiencia de Milot Rashica (Beşiktaş), quienes alimentan al goleador histórico Vedat Muriqi, referente en el Mallorca de España.

Vedat Muriqi, el principal arma en ataque de Kosovo. Crédito: REUTERS/Borut Zivulovic

Para una nación que logró su independencia hace menos de dos décadas, el fútbol se ha transformado en el embajador diplomático más potente. De superar el desafío que representa Eslovaquia, Kosovo deberá enfrentar al ganador de la llave entre Turquía y Rumania. El camino es estrecho, pero el hambre de gloria de este plantel, forjado en la Serie A y la liga alemana, promete dar batalla para inscribir su nombre, por primera vez, en una cita mundialista.

La tercera, ¿la vencida?

La primera incursión oficial de Kosovo tras su afiliación a la FIFA fue un bautismo de fuego marcado por la inexperiencia y las limitaciones logísticas. Al no contar con estadios aprobados por la UEFA en su territorio, la selección tuvo que jugar sus partidos como local en la vecina Albania. En un grupo sumamente exigente junto a Islandia, Croacia, Ucrania y Turquía, los ‘dardanios’ apenas pudieron rescatar un punto —un histórico empate 1-1 frente a Finlandia en su debut— y finalizaron en el último lugar.

Para el camino a Catar 2022, Kosovo ya pudo ejercer su localía en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina. Aunque volvieron a ocupar el sótano del Grupo B, el crecimiento fue evidente al sumar cinco unidades y evitar terminar en blanco. Lograron su primer triunfo oficial en eliminatorias al vencer a Georgia (1-0) y rescataron empates valiosos ante Grecia.

Repechaje de Europa UEFA: Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquia Irlanda, Kosovo y Dinamarca.

El proceso hacia el Mundial 2026 bajo la conducción de Franco Foda ha quebrado todos los techos de cristal previos. Kosovo dio el golpe definitivo al finalizar segundo en su grupo con 11 puntos, superando a una selección de jerarquía mundial como Suecia, a la que derrotó contundentemente (2-0) en casa y venció nuevamente a domicilio (1-0). Tras escoltar a Suiza con actuaciones sólidas y un planteamiento táctico moderno, la selección más joven de Europa ha alcanzado su primer repechaje histórico.

Kosovo vs Eslovaquia por un lugar en la siguiente ronda

Kosovo y Eslovaquia definirán su futuro en un duelo trascendental por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar el jueves 26 de marzo en el Estadio Tehelné pole, ubicado en la ciudad de Bratislava. Esta semifinal a partido único determinará qué selección avanza a la ronda final por un cupo mundialista.

En territorio peruano, la transmisión en vivo de este compromiso internacional estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Los aficionados locales podrán seguir las incidencias de este choque histórico desde las 14:45 horas de Perú.