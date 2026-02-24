Irán en el Mundial 2026: rechazo al evento LGBTQ+ en Seattle y debate global por la influencia del gobierno

Irán en el Mundial 2026: rechazo al evento LGBTQ+ y debate global por la influencia del gobierno.

La participación de Irán en el Mundial 2026 estará marcada por la polémica surgida en torno al partido ante Egipto, programado en Seattle el 26 de junio, que ha sido designado por los organizadores locales como parte de las celebraciones del Orgullo LGBTQ+. Tanto la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) como la Federación Egipcia de Fútbol han expresado su rechazo a esta decisión, argumentando incompatibilidad con sus valores religiosos y culturales. La situación se intensifica debido al control estatal que las autoridades iraníes ejercen sobre la selección nacional, especialmente durante competiciones internacionales.

El rechazo de Irán al partido del Orgullo LGBTQ+ en Seattle

La programación del partido entre Irán y Egipto para el 26 de junio de 2026 en Seattle ha generado un conflicto diplomático que involucra a las federaciones de ambos países y a la FIFA. El encuentro, incluido en el marco de las celebraciones del Orgullo local, ha sido criticado oficialmente.

Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, señaló que la coincidencia del partido con el mes sagrado del Muharram profundiza la sensibilidad para la comunidad chií. Además, afirmó que la federación “no tiene interés” en que el partido forme parte del Orgullo y considera esta asociación un insulto a las “santidades islámicas” iraníes.

En Irán, la homosexualidad puede ser castigada con la pena de muerte, mientras que en Egipto se aplica la ley sobre “libertinaje” para sancionar actos considerados contrarios a la decencia. La Federación Egipcia de Fútbol así lo hizo saber en una carta dirigida a la FIFA, en la que rechazó cualquier evento de apoyo a la homosexualidad durante el partido, advirtiendo que tales acciones contradicen los valores culturales y sociales de la región y podrían provocar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores.

La designación del partido como parte del PrideFest fue realizada antes del sorteo de grupos, y los organizadores de Seattle han mantenido la programación prevista pese a las protestas.

El Irán vs Egipto fue elegido como el 'Partido por el Orgullo' en el Mundial 2026 - Créditos: Ataque Futbolero.

Gobierno y control sobre la selección de Irán

La internacionalización de la selección iraní refleja la fuerte influencia del gobierno de Teherán sobre el equipo nacional. Según la CNN, durante el Mundial de Catar 2022, las autoridades iraníes amenazaron a familiares de los jugadores con represalias si los futbolistas no seguían las directrices del régimen.

En el partido inaugural ante Inglaterra, los jugadores se abstuvieron de cantar el himno nacional, un gesto considerado en Irán como muestra de apoyo a las protestas sociales tras la muerte de Mahsa Amini. De acuerdo a ESPN, la Guardia Revolucionaria mantiene un control estricto sobre los jugadores, limitando sus contactos externos y vigilando sus actividades dentro y fuera del campo.

Las amenazas alcanzaron a personas como Ali Daeí, exjugador internacional, cuya familia fue objeto de sanciones y restricciones debido a su postura crítica, según relata IUSport.

La participación de Irán en el Mundial 2026 enfrenta una tensión significativa debido al rechazo de la federación iraní y egipcia ante la programación de su partido durante las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Seattle. La postura de ambos países responde a sus normas religiosas y culturales, intensificada por el control que el gobierno iraní ejerce sobre su selección nacional. Esta situación anticipa un escenario de fricciones diplomáticas y posibles desafíos organizativos para la FIFA, en un contexto donde los valores culturales y los derechos humanos seguirán en conflicto durante el torneo.