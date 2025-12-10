Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

Egipto e Irán se enfrentarán en el Grupo G del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Egipto e Irán, dos naciones de Oriente Medio que persiguen a gays y lesbianas, se han quejado ante la FIFA por un partido de fútbol del Mundial en Seattle que está planeado para celebrar el Orgullo LGBTQ+.

Líderes de las federaciones de fútbol de ambos países criticaron públicamente la idea de jugar el partido el 26 de junio en el Estadio de Seattle, que según los organizadores locales incluirá “un momento único en la vida para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington”.

En Egipto, la federación de fútbol emitió un comunicado el martes por la noche diciendo que envió una carta a la FIFA “rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido”.

Seattle PrideFest se ha organizado en la ciudad desde 2007 por una organización sin fines de lucro que designó el partido del 26 de junio para la celebración antes de que la FIFA realizara el sorteo del Mundial el viernes.

La FIFA eligió el sábado asignar el partido Egipto-Irán a Seattle en lugar de Vancouver, donde los rivales de grupo de ambos equipos, Bélgica y Nueva Zelanda, jugarán al mismo tiempo.

Ya, los organizadores en Seattle han promovido un concurso de arte para el partido, incluyendo una obra en la que un sol con bandera arcoíris sale sobre el Monte Rainier mientras un cangrejo portero va tras un balón de fútbol sosteniendo una taza de café con sus pinzas.

“Con partidos en Juneteenth y el Orgullo, podemos mostrarle al mundo que en Seattle, todos son bienvenidos”, escribió en redes sociales la alcaldesa electa de Seattle, Kate Wilson. “¡Qué honor tan increíble!”.

La FIFA solo controla los estadios y las zonas oficiales para aficionados en las ciudades sede del Mundial y no debería tener autoridad formal sobre eventos comunitarios como el Seattle PrideFest.

La FIFA declinó hacer comentarios el martes a Associated Press y no respondió a la pregunta de si consideraría cambiar el partido Bélgica-Nueva Zelanda a Seattle.

Mo Salah es la figura de la selección de Egipto (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo)

Respuesta airada en Irán y Egipto

En Irán, donde gays y lesbianas pueden enfrentar la pena de muerte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, criticó la programación del partido durante una entrevista transmitida en la televisión estatal el lunes por la noche.

Taj dijo que Irán plantearía el tema durante una reunión del Consejo de la FIFA en Qatar la próxima semana. El miembro con más antigüedad del consejo de 37 personas presidido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es Hany Abo Rida, de Egipto.

“Tanto Egipto como nosotros hemos objetado, porque esto es una medida irrazonable e ilógica que esencialmente señala apoyo a un grupo en particular, y definitivamente debemos abordar este punto”, dijo Taj. La televisión estatal confirmó el martes que se enviaría una queja a la FIFA.

La federación de fútbol de Egipto, liderada por Ado Rida, dijo sobre la celebración del Orgullo que “rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas”.

Instó a la FIFA a detener la celebración para “evitar actividades que puedan provocar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores presentes de ambos países, Egipto e Irán, especialmente porque tales actividades contradicen las culturas y religiones de ambos países”.

Irán había amenazado con boicotear el sorteo del Mundial en Washington, DC por quejas sobre cinco de los nueve miembros de su delegación, incluido Taj, que no obtuvieron visados para entrar a Estados Unidos.

Los iraníes están sujetos a una prohibición de viaje impuesta por la administración del presidente Donald Trump y Estados Unidos en el pasado ha negado visados a quienes tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, como Taj. Irán terminó enviando una delegación más pequeña, incluyendo al entrenador del equipo.

Las tensiones siguen siendo altas entre Teherán y Washington por el programa nuclear de Irán, especialmente después de que aviones de guerra estadounidenses bombardearan sitios atómicos en el país durante la guerra de 12 días de Israel con la República Islámica en junio. Sin embargo, a diferencia del Mundial de 2022, Irán no tiene programado jugar contra Estados Unidos en los partidos de apertura del Mundial.

Respuesta de Seattle

Consultado sobre la queja el miércoles, el comité organizador de Seattle dijo que “sigue adelante según lo planeado con nuestra programación comunitaria fuera del estadio durante el fin de semana del Orgullo y a lo largo del torneo”.

“El Noroeste del Pacífico es hogar de una de las comunidades irano-estadounidenses más grandes del país, una próspera diáspora egipcia y comunidades diversas que representan a todas las naciones que recibimos en Seattle”, dijo la portavoz Hana Tadesse en un comunicado. “Estamos comprometidos a garantizar que todos los residentes y visitantes experimenten la calidez, el respeto y la dignidad que definen nuestra región”.

La selección iraní volverá a jugar la Copa del Mundo (REUTERS)

Irán y Egipto persiguen a la comunidad LGBTQ+

Durante años, la policía egipcia ha perseguido a gays y lesbianas, lo que ha provocado advertencias incluso de la aplicación Grindr en el pasado. Aunque Egipto técnicamente no prohíbe la homosexualidad, las autoridades frecuentemente procesan a miembros de la comunidad LGBTQ+ por “libertinaje” o “violar la decencia pública”.

Irán también ha perseguido a la comunidad LGBTQ y se cree que su teocracia ha ejecutado a miles de personas por su orientación sexual desde la Revolución Islámica de 1979. El ex presidente ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad llegó a afirmar durante una visita a Estados Unidos en 2007: “No tenemos homosexuales como en su país”. El público en la Universidad de Columbia respondió riéndose y abucheando al líder.

El dilema de la FIFA

La FIFA corre el riesgo de ser acusada de doble rasero si se pone del lado de las federaciones de los equipos del Mundial en lugar de la ciudad de Seattle.

En el Mundial de 2022 en Qatar, la FIFA defendió con firmeza el derecho de la nación anfitriona a que se respetaran plenamente sus normas culturales por parte de los equipos visitantes.

Un grupo de federaciones europeas quería que los capitanes de sus equipos usaran un brazalete “One Love” con algunos colores del arcoíris que simbolizaban los derechos humanos y la diversidad, lo que la FIFA y los funcionarios qataríes consideraron en parte como una crítica al hecho de que el emirato criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. A algunos aficionados de Gales se les retiraron sombreros con arcoíris antes de entrar al estadio.

Qatar también jugará en Seattle en el Mundial, el 24 de junio contra un rival europeo que podría ser Italia o Gales.

*El periodista deportivo de AP Graham Dunbar en Ginebra contribuyó a este informe