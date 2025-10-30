El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer algunos detalles del clásico que se jugará en Estados Unidos. (Video: Doble Punta)

Alianza Lima y Universitario de Deportes son los clubes más representativos del Perú. De hecho, en los últimos años han luchado palmo a palmo por el campeonato nacional y han protagonizado diversos partidazos con todos los condimentos. Sin embargo, esta rivalidad la trasladarán a Estados Unidos debido a la gran posibilidad que ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se vean las caras en 2026.

Esta información fue dada a conocer por el periodista deportivo, Horacio Zimmermann, quien en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, mencionó que los ‘compadres’ se enfrentarán en la ciudad de Miami en enero de 2026, en un histórico estadio. “Hay una ‘bomba’ que implica los Estados Unidos de Norteamérica. No es New Jersey, pero de repente espera para la segunda vez. Clásico del fútbol peruano en enero de 2026, Miami, Hard Rock Stadium”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, el comunicador aseguró que el clásico se dará en una fecha casi confirmada y servirá como parte de la pretemporada de ambos clubes. “Es muy probable que el 18 de enero, Alianza Lima y Universitario jueguen un clásico en Miami, como parte de la preparación de cada uno”, sostuvo.

¿Alianza Lima vs Universitario en Miami para el 2026? Lo que se sabe del clásico en el Hard Rock Stadium.

El Hard Rock Stadium es un estadio que tiene capacidad para 65 mil personas y que ha albergado varios torneos de gran relevancia a nivel mundial. En 2024 se realizaron varios cotejos por la Copa América, pero también en otros años ha sido escenario de importantes eventos deportivos como el Super Bowl (fútbol americano), y demás competiciones de otras disciplinas.

Este recinto deportivo sería el marco elegido para ser testigo de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Justamente, la comunidad de peruanos en Miami bordea entre 40 mil a 50 mil residentes, quienes repartirían sus hinchajes por Alianza Lima y Universitario para disfrutar de este amistoso en medio de las preparaciones de ambas escuadras, con miras a afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores.

El Hard Rock Stadium fue el escenario de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. - créditos: AFP

Otros clásicos jugados en Estados Unidos

No será la primera vez que Alianza Lima y Universitario jueguen un clásico en Estados Unidos. Ha sido un total de tres partidos que han disputado con un triunfo para cada uno y un empate. El último encuentro se dio el 1 de diciembre de 2012, en el marco de la ‘Inka Cup’, en el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, Miami. En aquel amistoso, los ‘blanquiazules’ se impusieron por 2-0.

En un encuentro dominado por Alianza Lima, la primera mitad transcurrió con escasas oportunidades claras. Universitario tuvo una ocasión importante tras un penal, pero Rainer Torres falló el remate desde los 12 pasos, permitiendo que se mantuviera la igualdad.

Sobre el final de la primera parte, Walter Ibáñez abrió el marcador para los ‘victorianos’ luego de ser habilitado por Carlos Beltrán en una jugada dentro del área. En el segundo tiempo, la ‘U’ fue a por el empate, pero la defensa rival neutralizó sus intentos.

En los minutos finales, una mano de Werner Schuler en el área permitió a Franco Navarro Jr., actual gerente deportivo de Alianza Lima, convertiera de penal, sellando el triunfo 2-0 a favor de los ‘aliancistas’.

Actualidad de Alianza Lima y Universitario

Cabe mencionar, que la directiva de Alianza Lima renovó a Néstor Gorosito y buscará terminar de la mejor manera en la Liga 1 2025. El objetivo inmediato es conseguir un cupo en el ‘playoff’ y asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En tanto, Universitario arribará a este clásico en Miami como tricampeón nacional y con la consigna de seguir ampliando su hegemonía en el ámbito local, apuntando a dar un salto de calidad en el certamen internacional.