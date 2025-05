Mauro Cantoro pidió a Jean Ferrari que saque a Jorge Fossati de Universitario: “Si se va no pasa nada”

Mauro Cantoro se refirió a la posible salida del técnico Jorge Fossati de Universitario

El futuro del técnico Jorge Fossati en Universitario sigue siendo un tema de discusión luego de que se mencionó sobre su posible salida del club. El exfutbolista Mauro Cantoro ha expresado sus opiniones acerca de esta situación, poniendo especial énfasis en lo que debería hacer el administrador del club, Jean Ferrari, y en la poca relevancia que tendría para el equipo la salida del uruguayo. El ‘Toro’ aseguró que el verdadero problema sería la salida de jugadores clave como Rodrigo Ureña o Sebastián Britos.

“Me asustaría si me dicen que se va Ureña. Se va Fossati no pasa nada. Si se va Ureña es un problema. Se va Britos es un problema”, afirmó Cantoro en el programa ‘D’enganche’ . Para el exjugador ‘crema’, la partida de Fossati, aunque se trataría de un “grandísimo entrenador con una trayectoria inigualable”, no tendría un gran impacto en el equipo. Estos comentarios reflejan la percepción de Cantoro acerca del verdadero valor que los jugadores fundamentales tienen en la dinámica de la escuadra. Ello tras las afirmaciones el ‘Flaco’ sobre su futuro en el club.

Cantoro también enfatizó en que, históricamente, Universitario ha sabido mantenerse competitivo aun después de cambios en la dirección técnica. “Él se fue y la ‘U’ siguió siendo campeón y jugando muy bien”, recordó, sugiriendo que el club cuenta con la capacidad y la estructura para seguir adelante independientemente de quién ocupe el banquillo.

En cuanto a la relación entre Fossati y los aficionados, Cantoro se refirió a casos internacionales para ilustrar la difícil situación que puede enfrentar un entrenador exitoso en clubes de gran tamaño. “En el River de Gallardo, hace dos partidos atrás, lo chiflaba todo el estadio”, mencionó, comparando la presión que enfrentan los entrenadores tanto en tierras argentinas como en la peruana. Esta dinámica de exigencia constante es algo que, según Cantoro, Fossati se debe manejar con cuidado.

Jean Ferrari pidió la salida de Jorge Fossati

Finalmente, Cantoro subrayó la importancia de una gestión clara y decidida por parte de Jean Ferrari, el administrador de Universitario. “Yo no sé qué piensa Jean de esto”, dijo, refiriéndose a la insinuación de que Fossati podría dejar el club. Para Cantoro, si un entrenador tan solo insinúa su salida, debería haber una conversación seria con él. “Me siento hablar en serio. Y en la mínima que me exprese algo así, lo sacas”, afirmó, poniendo de relieve la necesidad de tomar decisiones rápidas y claras para proteger los intereses del club.

Cantoro deja claro que, aunque Fossati haya contribuido significativamente al éxito reciente de Universitario, la institución debe velar por mantener una cultura de continuidad y no depender excesivamente de una sola persona. “Las cosas que se hacen bien en el club, cuando eres campeón, por más que venga quien venga y diga lo que diga, eso no se corre”, dijo, destacando la importancia de preservar el legado de excelencia sin dejarse llevar por incertidumbres externas.

Cantoro no solo reflejan su punto de vista personal, sino que también invitan a la reflexión sobre el manejo de clubes grandes y las implicaciones de los cambios en la dirección técnica. En un contexto donde la pasión y la historia juegan un papel esencial, la habilidad para mantener una visión a largo plazo resulta crucial para continuar acumulando éxitos dentro y fuera del campo.

El entrenador uruguayo ha quedado muy ofuscado por los disturbios de un grupo de hinchas en el Monumental. | VIDEO: Las Voces del Fútbol

