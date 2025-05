Diego Rebagliati aseguró que son “las últimas horas” de Jean Ferrari en Universitario: “Espero que no vuelva Gremco”

La noticia de que Jean Ferrari podría dejar Universitario de Deportes para asumir un rol importante en la Federación Peruana de Fútbol remeció el mundo ‘crema’. Nadie se esperó esa información y muchos empezaron a preocuparse por el futuro de la ‘U’ ya que han sufrido varias salidas en los últimos meses.

Manuel Barreto se mudó a la Videna para convertirse en Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y Fabián Bustos decidió dirigir a Olimpia de Paraguay. Y a todos esos repetinos cambios se le podría sumar la del administrador de los ‘merengues’.

Diego Rebagliati fue quien hizo el anuncio en su programa de Youtube llamado‘Los R3BA’ causando un ambiente de muchos cuestionamientos. Salió a remarcar su posición e incluso aseguró que todo se confirmará en las próximas horas: Ferrari sería el nuevo gerente deportivo de la Federación.

También aprovechó para defenderse de los ataques de los fanáticos del cuadro de Ate que lo acusaron de causar algún tipo de inestabilidad de cara a la Copa Libertadores y Liga 1.

“No estoy inventando esto, es información y, evidentemente, el hincha de la ‘U’ saldrá a decir que queremos desestabilizar al grupo y todo eso que siempre dice. Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la U’, si no son las últimas horas. Y cuando me llegó esa información y lo junto con la última declaración de Jorge Fossati, es imposible no pensar que estas cosas puedan estar relacionadas”, apuntó el comentarista en el programa ‘Al Ángulo’.

Tras conocerse esta versión, Sunat se comunicó con Infobae Perú y afirmaron que “no está evaluado remover a Jean Ferrari de la administración del Club Universitario de Deportes”.

“Espero que no vuelva Gremco”

Diego Rebagliati dejó en claro que no es la primera vez que Jean Ferrari es pedido en la Federación Peruana de Fútbol, pero en esa oportunidad la posibilidad es más concreta. También reconoció de que no tiene idea de quién podría asumir como nuevo administrador de Universitario de Deportes.

Eso sí, mostró su rechazo de que pueda regresar Gremco a tomar las riendas del club de Ate.

“Lo de la Federación es un secreto a voces, yo lo dije la semana pasada y nadie me salió a desmentir. Nadie ha salido a negarlo. Para mí, si se va Jean Ferrari de Universitario, no tengo idea de quién podría llegar a la ‘U’. Es más, ni siquiera sé de dónde podrían elegir. Espero que no vuelva Gremco, los Leguía ni nada por el estilo”, comentó el exdirigente de Sporting Cristal.

Por su lado, Enrique de la Rosa informó que de darse la salida de Ferrari quien tendrá que designar al nuevo mandamás de los ‘cremas’ será la Sunat.

“No sabemos si Jean Ferrari tiene buena relación con la Sunat porque le diría a quién quieres dejar a la ‘U’. Tenía entendido que están buscando dirigentes anteriores", dijo el periodita deportivo.

Jean Ferrari desea asumir la presidencia de la Federación, pero candidatura para 2025 parece improbable por su compromiso con Universitario - Crédito: FPF

¿Jorge Fossati también dejará Universitario?

El técnico de la ‘U’ tuvo reveladoras declaraciones tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde empató 1-1 con River Plate en Argentina. Jorge Fossati puso en duda su continuidad en Ate y dejó en claro que no olvidó el incidente que ocurrió entre jugadores e hinchas al finalizar el choque con Alianza Atlético.

“Yo dije acá [en Universitario] hace 15 días que la seguidilla [de partidos] no nos permitía ni tomarnos un café, pero queuna vez que pasara el partido con River Plate, era momento de pausa, de discernir algunas cosas que habían pasado y después determinar por qué camino seguir”, disparó el DT en entrevista con el programaLas Voces del Fútbol.