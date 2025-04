Melgar vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Arequipa por Torneo Apertura de la Liga 1 2025

¿Cómo llega ADT al partido?

“Se están dando las cosas pero hay que ir con calma. Hay que paso a paso para que las cosas se den, tenemos objetivos pero hay que tomarlo con calma. Lo primero que me dice Carlos Desio es que tenga paciencia, por mi instinto de ser extremo tengo tendencia de querer salirme del área pero él me recalca que me quede ahí, que los goles están ahí entonces trato de trabajar la paciencia”, declaró Vidales, delantero del cuadro tarmeño.