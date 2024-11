Juan Carlos Oblitas y su tajante postura sobre el futuro de Jorge Fossati en la selección peruana tras ocupar el último puesto en las Eliminatorias 2026

El 'Ciego' se refirió a la continuidad del DT uruguayo en la 'bicolor' tras último lugar en las Eliminatorias 2026. (Video: Canal N)

La selección peruana cayó en un pozo luego de la reciente derrota ante Argentina en el marco de la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que con el triunfo de Chile sobre Venezuela, ahora la ‘bicolor’ se ubica en el último lugar de la tabla y de a pocos se van esfumando sus opciones de clasificar a la cita mundialista. Por ello, Jorge Fossati se encuentra en la mira y se le acaba el crédito. En ese sentido, Juan Carlos Oblitas expresó una tajante postura al respecto.

El ‘Ciego’ fue abordado por los periodistas a la salida de la delegación nacional de su hotel de concentración en Buenos Aires. La primera pregunta que le hicieron estuvo relacionada a la posibilidad de que Paolo Guerrero deje el combinado patrio y mencionó que no iba a responder porque se iban a dirigir al aeropuerto rumbo a Lima.

Ante la insistencia del comunicador, esta vez le consultó sobre el futuro del entrenador uruguayo al mando de la ‘blanquirroja’, a lo que contestó de la siguiente manera: “El profesor Fossati sigue siendo técnico de la selección peruana”, descartando, por el momento, cualquier idea de una posible salida.

Juan Carlos Oblitas apostó por Jorge Fossati ante la salida de Juan Reynoso a finales del 2023. - créditos: FPF

Por ahora, todo es incertidumbre en la Federación Peruana de Fútbol. Si bien Agustín Lozano fue puesto en libertad, aún afrontará su juicio fuera de la cárcel, un movimiento que preocupa y que ha trascendido a la selección nacional. Los problemas no dejan de surgir en la Videna, y ahora está el presente del combinado patrio en las Eliminatorias 2026.

Con los resultados de la última jornada doble (empate de local 0-0 con Chile y derrota de visita por 1-0 ante Argentina), el ‘equipo de todos’ se ubica en el último lugar del proceso clasificatorio con 7 puntos, a seis de la zona de repechaje (la integra Bolivia).

Aunque es importante recalcar, que en octubre de este año, luego de la derrota ante Brasil, Juan Carlos Oblitas reafirmó su confianza en Jorge Fossati. “Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro”, indicó para ATV Noticias.

Jorge Fossati no ha podido dirigir nunca en un Mundial, pese a que trabajó en Uruguay y Qatar anteriormente. - créditos: Reuters

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su futuro en la selección peruana?

A la selección peruana le quedan seis partidos para intentar enrumbar su camino en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, ahora tendrá que esperar que sus rivales directos pierdan puntos y, por supuesto, ganar lo que resta por jugarse.

De todos modos, Jorge Fossati reconoció que el crédito se le viene acabando en la selección peruana y dejó entrever que la dirigencia de la FPF tendrá que tomar cartas en el asunto.

“Me duelen los puntos perdidos contra Colombia y Chile de local. Tuvimos muchas posibilidades de ganar esos encuentros. Son dos partes en la selección, no yo solo. Ahora es el momento, porque hay tiempo suficiente como para analizar y pensar. La parte dirigencial y el director de fútbol (Juan Carlos Oblitas) analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Allí veremos qué es lo que piensan ellos y cómo sigue la historia”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, enfatizó que la detención de Agustín Lozano impidió que haya un análisis sobre su trabajo en la ‘bicolor’, pero que ahora sí se juntará con la directiva.

“A esta altura, no tengo conocimiento de cómo va a seguir la Federación, si habrá cambio de autoridades o no, o si hay alguna Asamblea pendiente. Nos pasó esto hace 10 días, no era momento para que nosotros nos hiciéramos a un lado por los problemas que hay. No había tiempo, pero ahora sí lo hay y por eso es momento de que se mediten las cosas. De los dos lados tenemos que estar convencidos de que juntos podemos seguir trabajando y alcanzando objetivos”, añadió.

Tras la derrota con Argentina, el DT uruguayo se pronunció acerca de la posibilidad de debatir su continuidad con la dirigencia de la FPF. (Video: Movistar Deportes)