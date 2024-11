Jorge Fossati tuvo fuerte discusión con policías argentinos que no permitieron banderazo de la selección peruana en Buenos Aires

Se registraron incidentes en Argentina durante el banderazo de los hinchas peruanos en la concentración de la selección peruana. ATV

La selección peruana, que se prepara para un envite clave contra su similar de Argentina, tuvo un recibimiento tumultuoso a su llegada a la ciudad de Buenos Aires. No bien la delegación nacional se instaló en el hotel de concentración, surgió un cruce inesperado que contó con la presencia del entrenador Jorge Fossati.

El ‘Flaco’, de 71 años, confrontó a la Policía Federal Argentina por un impase ocasionado a partir de la presencia de un numeroso grupo de simpatizantes peruanos que buscaba realizar su clásico banderazo a las puertas del hotel. Los futbolistas de la Blanquirroja estaban dispuestos a saludar a sus compatriotas, pero un contingente policial lo impidió.

Aquella cuestionable posición mortificó a Fossati, quien tomó el asunto como algo netamente personal y careó a las autoridades toda vez que se dio pie a un cruce de palabras ante la presencia de integrantes de la Federación Peruana de Fútbol y medios de comunicación.

La Policía Federal Argentina impidió el banderazo de Perú. - Crédito: AEEF

¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser! Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda, exclamó un indignado Fossati.

Cerca de 100 aficionados peruanos cercaron una calle para alentar a una Bicolor que llega con la necesidad imperiosa de puntuar en La Bombonera. Los deportistas, como en otro tipo de oportunidades, apareció para retribuir el apoyo con saludos. Sin embargo, no se pudo dar un desarrollo normal por cuestiones de seguridad, según la policía. Aunque para el DT de Perú fue un tema muy mal manejado. Al menos, así quedó evidenciado por su fuerte disgusto, lo que lo llevó a retirarse de la escena

Jorge Fossati discutió con los agentes, quienes alejaron a los hinchas a una cuadra del hotel de concentración. (Video: Canal N).

“Argentina es ampliamente favorito”

Antes de abordar el avión con destino a Buenos Aires, el entrenador de la selección peruana brindó una última conferencia de prensa. En ella abordó varios temas como la planificación del duelo contra los vigentes monarcas de América. Desde su posición, llevan una amplia ventaja en cuanto a favoritismo.

“Argentina es un rival diferente, son ampliamente favoritos. Por eso, tendremos una estrategia distinta a la que usamos contra Chile. Debemos ir con humildad, lo que no significa bajar la cabeza ante nadie. Tenemos que neutralizar lo máximo posible y aprovechar las oportunidades para lastimarlos cuando se presenten”, apuntó Jorge Fossati.

Jorge Fossati irá por la hazaña a La Bombonera. - Crédito: AFP

Consultado acerca de su continuidad en caso sufra un revés que condicione la lucha por el pase al Mundial 2026, el Flaco indicó que “estoy preocupado porque Perú juegue bien. El tema de si me sacan o no es problema de ustedes. Llevo muchos años en el fútbol y estoy muy tranquilo con la promesa que le hice al aficionado: dar todo de nuestra parte. Si alguien dijo que prometí resultados, es mentira”.

La Blanquirroja, actualmente, se ubica en la penúltima posición de las Eliminatorias CONMEBOL 2026 con tan sólo 7 unidades. En su pasado lance, igualó sin goles contra Chile, en Lima. Aquel resultado ha comprometido más sus esperanzas por asomarse al repechaje.

El entrenador de la 'bicolor' no siente que su cargo esté en riesgo con lo que ocurra en el Perú vs Argentina y recordó la verdadera promesa que le hizo a la afición nacional. (Video: ATV)