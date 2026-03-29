Perú

Gimnasio enfrenta reclamos por despido de instructores y suspensión de clases de Zumba y Smart Dance

Mediante TikTok y en las redes sociales de la empresa, cientos de usuarios de la cadena de gimnasios expresaron su malestar por la eliminación de clases grupales y el despido de sus profesores. En algunas sedes, incluso, marcharon con carteles exigiendo su reincorporación

Guardar
Un grupo de miembros de un gimnasio realiza una protesta pacífica con carteles, exigiendo el regreso de sus clases de Zumba y de su instructora, Ericka. El video muestra su descontento por la cancelación del servicio por el que pagan. Video: Tik Tok Fragmentos de Mili

En los últimos días, un reclamo de usuarios de la cadena de gimnasios Smart Fit se volvió viral en TikTok. La denuncia exponía un supuesto despido masivo de instructores de clases como Zumba, Latination y Smart Bike, lo que habría provocado la cancelación de varios horarios.

Además del área de musculación, Smart Fit ofrece clases de Smart Dance, que incluyen Zumba, Latination y sesiones cortas de ejercicio focalizado, como GAP y Functional. También, algunas sedes contaban con clases de Smart Bike. Sin embargo, sin previo aviso, locales en distintos puntos de la capital dejaron de dictar los horarios de la mañana de estas actividades.

En TikTok se difundieron videos en los que usuarios reclaman en salones vacíos la presencia de sus profesores y exigen que las clases se realicen con normalidad. En las imágenes, los líderes de sede —identificados por polos blancos— escuchan los reclamos, pero no brindan una respuesta clara sobre lo ocurrido.

Un grupo de miembros de un gimnasio realiza una protesta pacífica con carteles, exigiendo el regreso de sus clases de Zumba y de su instructora, Ericka. El video muestra su descontento por la cancelación del servicio por el que pagan
Un grupo de miembros de un gimnasio realiza una protesta pacífica con carteles, exigiendo el regreso de sus clases de Zumba y de su instructora, Ericka. El video muestra su descontento por la cancelación del servicio por el que pagan

Tras la viralización de los videos y la ausencia de un pronunciamiento oficial, muchos clientes expresaron su respaldo a los instructores en las redes sociales de Smart Fit. La mayoría de comentarios pide que sean reincorporados y que no se eliminen los horarios de clases grupales. También manifiestan su solidaridad con los profesores retirados, a quienes califican como afectados por decisiones “arbitrarias”.

“Es preocupante observar que se ha decidido prescindir de un profesional tan capacitado y comprometido, quien ha demostrado un excelente desempeño y ha sido muy bien valorado por los miembros de la comunidad”, se lee en uno de los comentarios que cuestiona el retiro de un instructor en la sede de 28 de Julio.

Reclamos en redes por despidos en Smart Fit
Reclamos en redes por despidos en Smart Fit

Protestas en algunas sedes

El reclamo no se limitó a las redes sociales. Usuarios que asistían a las clases de Smart Dance se organizaron y realizaron protestas dentro de algunas sedes de Smart Fit, portando carteles en defensa de sus instructores.

En el Callao, la usuaria de TikTok fragmentosdemili registró a un grupo de clientas que exigían la reincorporación de su instructora, Erika, y denunciaban despidos arbitrarios. En otro video, se observa a más clientes reclamando a recepcionistas y solicitando explicaciones al líder de sede.

En los comentarios, varios usuarios señalaron que recibieron como respuesta que no habría reposición de los profesores y que, en caso de retirarse del gimnasio, se les aplicaría la penalidad correspondiente.

Protestas en Smart Fit: usuarios reclaman por salida de instructores y cancelación de horarios

Hasta el momento, Smart Fit no ha emitido un comunicado oficial. Según algunos usuarios, la empresa habría publicado un pronunciamiento que luego fue eliminado. No obstante, ante consultas internas, el gimnasio indicó que las decisiones responden a “procesos administrativos internos que buscan garantizar el correcto funcionamiento” de sus sedes y asegurar una adecuada atención a los usuarios.

Sin embargo, los reclamos señalan que el horario de la mañana era especialmente importante para madres de familia, amas de casa y adultos mayores, quienes, por razones de seguridad y disponibilidad de tiempo, preferían ese turno.

Correo interno de Smart Fit ante el reclamo de un cliente
Correo interno de Smart Fit ante el reclamo de un cliente

Por ello, varios usuarios han solicitado la intervención de Indecopi, con el fin de resguardar la experiencia del consumidor, y de Sunafil, para verificar si la empresa está actuando conforme a la normativa laboral con sus excolaboradores.

Temas Relacionados

Smart FitIndecopigimnasioZumbaDespidosperu-noticias

Más Noticias

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

Un relator de una plataforma de streaming brasileña dio a conocer sus impresiones por la chance que tuvo el ‘Cholo’ y no dudó en recordar al ‘Depredador’

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por “orden público”

El recinto deportivo fue el escenario de dos conciertos el día viernes y sábado, inmediatamente antes de su clausura. Vecinos habrían expresado su molestia por el ruido generado

Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional por “orden público”

Congreso insiste en reabrir la puerta a embarcaciones pesqueras ilegales: más de 2.000 navíos podrían ser blanqueados este año

¿Le sacan la vuelta al Ministerio de la Producción? Expertos y autoridades coinciden en que reabrir el SIFORPA II resulta inviable y terminaría validando embarcaciones construidas fuera de la ley

Congreso insiste en reabrir la puerta a embarcaciones pesqueras ilegales: más de 2.000 navíos podrían ser blanqueados este año

Mujeres toman el mando: el 40% de las exportadoras peruanas ya están bajo su liderazgo, ¿En qué sectores?

El liderazgo femenino en las exportaciones peruanas alcanza cifras sin precedentes, según el Ministerio de la Producción. ¿Qué productos y regiones concentran esta tendencia?

Mujeres toman el mando: el 40% de las exportadoras peruanas ya están bajo su liderazgo, ¿En qué sectores?

¿La deforestación amazónica y los conflictos ambientales agudizan el debate político en el Perú?

El incremento de tensiones sociales y el deterioro de los ecosistemas han llevado a actores políticos, productores y stakeholders a revisar las políticas ambientales propuestas en las próximas elecciones

¿La deforestación amazónica y los conflictos ambientales agudizan el debate político en el Perú?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE: Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos

ONPE: Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 30 de marzo

Elecciones 2026: Un tercio de peruanos aún no decide su voto y Rafael López Aliaga sigue cayendo en la preferencia de electores

Keiko Fujimori dice desconocer sanción de la ONPE contra Fuerza Popular

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini se pronuncia por llanto de su hijo luego de que Pati Lorena revelara que tiene Alzheimer: “Él es puro amor”

Renato Rossini se pronuncia por llanto de su hijo luego de que Pati Lorena revelara que tiene Alzheimer: “Él es puro amor”

Jimmy Santi pierde los papeles al no poder ingresar al velorio de Manolo Rojas: termina trasladado en silla de ruedas

Último adiós a Manolo Rojas: homenajes, velorio y traslado a Huaral del fallecido actor cómico

Mónica Torres y Yiddá Eslava se quiebran en ‘La Granja VIP’ al enterarse de la muerte de Manolo Rojas

Manolo Rojas es despedido en Huaral: actor cómico tuvo multitudinario recibimiento en el Club La Huaquilla

DEPORTES

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”

Perú vs Senegal 0-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Resultados de las semifinales ida y los playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima derrotó 3-1 a Géminis en el partido por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley: resumen y jugadas

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”