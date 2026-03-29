Gimnasio enfrenta reclamos por despido de instructores y suspensión de clases de Zumba y Smart Dance

Un grupo de miembros de un gimnasio realiza una protesta pacífica con carteles, exigiendo el regreso de sus clases de Zumba y de su instructora, Ericka. El video muestra su descontento por la cancelación del servicio por el que pagan. Video: Tik Tok Fragmentos de Mili

En los últimos días, un reclamo de usuarios de la cadena de gimnasios Smart Fit se volvió viral en TikTok. La denuncia exponía un supuesto despido masivo de instructores de clases como Zumba, Latination y Smart Bike, lo que habría provocado la cancelación de varios horarios.

Además del área de musculación, Smart Fit ofrece clases de Smart Dance, que incluyen Zumba, Latination y sesiones cortas de ejercicio focalizado, como GAP y Functional. También, algunas sedes contaban con clases de Smart Bike. Sin embargo, sin previo aviso, locales en distintos puntos de la capital dejaron de dictar los horarios de la mañana de estas actividades.

En TikTok se difundieron videos en los que usuarios reclaman en salones vacíos la presencia de sus profesores y exigen que las clases se realicen con normalidad. En las imágenes, los líderes de sede —identificados por polos blancos— escuchan los reclamos, pero no brindan una respuesta clara sobre lo ocurrido.

Un grupo de miembros de un gimnasio realiza una protesta pacífica con carteles, exigiendo el regreso de sus clases de Zumba y de su instructora, Ericka. El video muestra su descontento por la cancelación del servicio por el que pagan

Tras la viralización de los videos y la ausencia de un pronunciamiento oficial, muchos clientes expresaron su respaldo a los instructores en las redes sociales de Smart Fit. La mayoría de comentarios pide que sean reincorporados y que no se eliminen los horarios de clases grupales. También manifiestan su solidaridad con los profesores retirados, a quienes califican como afectados por decisiones “arbitrarias”.

“Es preocupante observar que se ha decidido prescindir de un profesional tan capacitado y comprometido, quien ha demostrado un excelente desempeño y ha sido muy bien valorado por los miembros de la comunidad”, se lee en uno de los comentarios que cuestiona el retiro de un instructor en la sede de 28 de Julio.

Reclamos en redes por despidos en Smart Fit

Protestas en algunas sedes

El reclamo no se limitó a las redes sociales. Usuarios que asistían a las clases de Smart Dance se organizaron y realizaron protestas dentro de algunas sedes de Smart Fit, portando carteles en defensa de sus instructores.

En el Callao, la usuaria de TikTok fragmentosdemili registró a un grupo de clientas que exigían la reincorporación de su instructora, Erika, y denunciaban despidos arbitrarios. En otro video, se observa a más clientes reclamando a recepcionistas y solicitando explicaciones al líder de sede.

En los comentarios, varios usuarios señalaron que recibieron como respuesta que no habría reposición de los profesores y que, en caso de retirarse del gimnasio, se les aplicaría la penalidad correspondiente.

Protestas en Smart Fit: usuarios reclaman por salida de instructores y cancelación de horarios

Hasta el momento, Smart Fit no ha emitido un comunicado oficial. Según algunos usuarios, la empresa habría publicado un pronunciamiento que luego fue eliminado. No obstante, ante consultas internas, el gimnasio indicó que las decisiones responden a “procesos administrativos internos que buscan garantizar el correcto funcionamiento” de sus sedes y asegurar una adecuada atención a los usuarios.

Sin embargo, los reclamos señalan que el horario de la mañana era especialmente importante para madres de familia, amas de casa y adultos mayores, quienes, por razones de seguridad y disponibilidad de tiempo, preferían ese turno.

Correo interno de Smart Fit ante el reclamo de un cliente

Por ello, varios usuarios han solicitado la intervención de Indecopi, con el fin de resguardar la experiencia del consumidor, y de Sunafil, para verificar si la empresa está actuando conforme a la normativa laboral con sus excolaboradores.