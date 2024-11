Sport Boys anunció salida de Christian Ramos por segunda vez en un año: club chalaco planea purga de más de 20 jugadores

Sport Boys inició una purga en su plantel de cara a la próxima temporada de la Liga 1. Crédito: Prensa SBA

Sport Boys no ha quedado conforme con el desempeño de su plantel en la Liga 1 2024. Por ello, a pocos días de haber culminado la temporada, inició una nueva purga pensando en el próximo año. El club más represantativo del Callao ya anunció la salida de cinco jugadores, entre ellos, Christian Ramos, quien ya había pasado por una situación similar con los ‘rosados’.

El equipo chalaco tenía una expectativa diferente el presente año. El principal objetivo era lograr una nueva clasificación a un torneo internacional; sin embargo, las cosas no salieron como deseaba ni con Fernando Gamboa en el banquillo a inicio de la campaña, ni con los que le siguieron en el cargo.

El mal balance de la ‘misilera’ se vio claramente reflejado en la tabla: terminó en el puesto 13 del acumulado con 35 puntos, bastante lejos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025 (16 puntos le distanciaron del octavo lugar que ocupó ADT de Tarma. De hecho, Sport Boys llegó a estar comprometido con el descenso en la recta final y se salvó únicamente por cuatro unidades.

En ese sentido, el club tiene en mente hacer una renovación total de su plantilla, como sucedió el año pasado. Si bien a finales del 2023, anunció la partida de 15 jugadores, ahora tiene en mente en sacar a más de 20 tras la decepción de este 2024. Los ‘rosados’ ya iniciaron con la depuración, tras dar la despedida a cinco: Christian Ramos, Facundo Mansilla, Francisco Grahl, Franco John y Renzo Zubiate. “Suerte en sus próximos retos”, les deseó la institución.

Sport Boys comenzó la depuración de su plantilla y anunció la salida de cinco jugadores. Crédito: Prensa SBA

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, la ‘Sombra’ dejó el cuadro chalaco por “cuestiones extrafutbolísticas” y correrán la misma suerte Brandon Palacios, Edinson Chávez y Kevin Peña. Esto se debería a presuntos actos de indisciplina en las últimas fechas del campeonato. “El DT Cristian Paulucci tuvo mano dura con estos cuatro elementos que no fueron considerados más por el estratega argentino”, señaló el comunicador.

Christian Ramos y una situación similar

A final de la temporada 2023, también en el mes de noviembre, Christian Ramos vivió la misma situación. El experimentado defensor, mundialista en Rusia 2018 con la selección peruana, generó polémica luego de ser sorprendido por su marcha del Sport Boys. De hecho, se tuvo que enterar de la noticia por redes sociales, ya que esa decisión no había sido previamente comunicada con él.

“Gracias por avisarme que no voy a seguir”, escribió la ‘Sombra’ en el post oficial del club chalaco. A pesar de lo sucedido, los ‘rosados’ volvieron a contar con sus servicios para la presente temporada. Tras ser parte del Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura, el zaguero nacional volvió a vestir la ‘rosada’ para el Clausura, al ser nuevamente contratado en junio.

Christian Ramos fue titular indiscutible con Sport Boys en el Torneo Clausura 2024. Crédito: Prensa SBA

No obstante, Sport Boys volvió a desistir del futbolista de 36 años, siendo uno de los primeros en dejar la plantilla -otra vez en solo un año- tras no conseguir los objetivos del club. Ramos fue titular indiscutible en el segundo certamen corto del año con la ‘misilera’, pero su rendimiento no alcanzó para ser renovado. De hecho, no jugó los últimos dos encuentros de la campaña por decisión de Paulucci debido a un presento hecho indisciplinario.

Cabe mencionar que el elenco ‘rosado’ está a puertas de celebrar su centenario. En el 2027 llegará a los 100 años de vida institucional, por lo que espera dejar su crisis actual atrás para poder ser protagonista en la pelea por el título, como sucedía en antaño.