Pedro García destruyó a Franco Zanelatto por ser una opción en Universitario: “Nunca fue figura, masca más chicle de lo que juega”

El periodista deportivo enumeró los motivos por lo que el atacante de Alianza Lima no debería llegar a la 'U'. (Video: Doble Punta)

El hecho de haber quedado en el cuarto lugar de la tabla del acumulado ha hecho que en Alianza Lima empiecen a realizar varios movimientos. Y es que los ‘blanquiazules’ vieron cómo su clásico rival, Universitario de Deportes, se coronaba campeón de la Liga 1 2024, por lo que los altos mandos vienen tomando decisiones en cuanto al armado del plantel para el próximo año. Uno de los que finaliza su contrato es Franco Zanelatto, quien no renovaría y es una opción en la ‘U’. En ese sentido, Pedro García lanzó duras críticas contra el atacante paraguayo-peruano.

“La ‘U’ no necesita un jugador del corte de Zanelatto. ¿Tiene gol? Este Zanelatto versión Alianza Lima fue más una sugerencia que una certeza. No creo que se haya destacado bien como para ir a la ‘U’, sino para ir a otro equipo que no va a jugar la Copa Libertadores. El hecho de que haya sido convocado a la selección en determinados momentos, es un mérito de su parte, pero tampoco tuvo un destaque importante. No hubo un momento, dentro de los malos de Perú, que sugiera algo distinto ni algún diferencial”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

De la misma manera, aseguró que el futbolista de 24 años podría explotar en un futuro, pero su actualidad está lejos de ello. “No creo que Zanelatto tenga la capacidad para jugar en la ‘U’ en este momento. De repente en otro momento desarrolla y tiene otras cosas. Así como Polo no era este Polo, Zanelatto de repente llega a ser un muy buen jugador, pero ahora no es el jugador que la ‘U’ puede requerir. No está en el momento ni con las cualidades presentadas en el último tiempo le ha dado soluciones a Alianza, donde si bien fue titular muchas veces, pero nunca la rompió”, comentó.

Franco Zanelatto se ha desempeñado, principalmente, como carrilero derecho en Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Pedro García y sus feroces comentarios contra Franco Zanelatto

Ahí fue cuando Pedro García enfatizó los motivos por los que Franco Zanelatto no debería llegar a Universitario, pese a que ha sido un habitual convocado a la selección peruana en los últimos años.

“Zanelatto jugó 30 partidos en el año y nunca fue la figura de la cancha, tampoco hizo un gol importante ni dio dos pases fundamentales de gol. No hizo lo anterior, pero no hay quién corra como él, se barra como él y transmite un corazón que a todo equipo le viene bien tener. Tampoco es el caso. No juega bien en el equipo, pero cuando Fossati lo convocó y lo metió, tuvo momentitos sugerencia de buen juego con Perú que te hace pensar que en un mejor contexto puede ser un mejor jugador, tampoco”, acotó.

Eso no fue todo, ya que el comunicador de Movistar Deportes dejó en claro que el hecho de que el vertiginoso futbolista tenga el hábito de mascar chicle, no le beneficia a la hora de jugar.

“También tiene que liberarse de una costumbre que tiene: masca mucho chicle. Masca más chicle de lo que juega, algún día se va a tragar el chicle. Es una manía de mie..., te desconcentra, ¿qué futbolista bueno masca chicle? El chicle te impide respirar igual. Lo que más me acuerdo de él, es que masca chicle. ‘Bota el chicle y vas a jugar mejor’”, sostuvo.

El último partido de Franco Zanelatto con Perú fue ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: Getty Images

Franco Zanelatto en el 2024

Franco Zanelatto afrontó el 2024 su segunda temporada en Alianza Lima. De hecho, había una gran expectativa sobre él debido a que el año pasado había anotado 4 goles y dio una asistencia en 29 partidos jugando como extremo en ambas bandas, teniendo mucha incidencias en la ofensiva.

Sin embargo, para el presente curso, fue reubicado como carrilero por derecha y no pudo mostrar todo su potencial. A pesar de que repartió 4 habilitaciones (1 en Copa Libertadores ante Fluminense) en 33 presentaciones, se le vio lejos de su nivel y estuvo lejos del arco rival. Este fin de año vence su contrato y existen grandes posibilidades de que deje el elenco ‘íntimo’ y llegue a la ‘U’.

‘Zane’ también integró la selección peruana con Jorge Fossati, aunque se perdió los últimos duelos de las Eliminatorias 2026 por lesión.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)