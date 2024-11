La autocrítica de André Carrillo luego de la eliminación de Corinthians por Copa Sudamericana 2024 ante Racing

André Carrillo y su autocrítica tras eliminación de Corinthians ante Racing.

Tras la caída de Corinthians ante Racing Club de Avellaneda, con goles de Juan Fernando Quintero, André Carrillo dio la cara y brindó declaraciones. Desde que llegó, la ‘Culebra’ se convirtió en pieza fundamental en el equipo de Ramón Díaz y lo logró jugando cómo volante interior. Si bien no es la primera vez en su carrera que juega en ese lugar de la cancha, sorprendió a todos su gran estado físico y su gran predisposición para su club. Pasar del fútbol árabe al brasileño puede significar un salto competitivo importante.

“La responsabilidad es toda nuestra, totalmente nuestra. Sabemos que teníamos que asegurar un resultado cuando íbamos 1-0. Con un penal ellos agarraron confianza y, rápidamente nos anotaron el segundo gol, somos los máximos responsables de esta derrota”, fueron las palabras de la ‘Culebra’ para los medios de Brasil.

André Carrillo frente a Racing Club por Copa Sudamericana 2024 - Créditos: Getty Images.

A pesar del mal momento de los ‘paulistas’ en la tabla de posiciones, las llegadas de futbolistas como Memphis Depay, el propio André Carrillo y otros más, generaron una expectativa en el hincha de uno de los clubes más grandes de dicho país. Ahora, el enfoque debe ser el Brasileirao, competición en la que ya salieron de zona de descenso y se ubican en el puesto 15 con 35 puntos.

Finalmente, el exfutbolista del Al Hilal continuó con su autocrítica hacia el nivel de su equipo en Argentina: “Tenemos que estar más concentrados, tenemos que saber jugar con el resultado a favor, continuar con la misma confianza que cuando estamos cero a cero. Somos los máximos responsables, hay que asumir esto y enfocarnos en el siguiente partido”. En el poco tiempo que lleva, estas declaraciones hablan muy bien del compromiso de André Carrillo para su nuevo club. ¿Y quizá para soñar con volver a la selección peruana de fútbol?

Racing eliminó a Corinthians y se metió a la gran final de la Copa Sudamericana

En una de las llaves más épicas del último tiempo en torneos continentales, Racing Club de Avellaneda logró eliminar al Corinthians de André Carrillo, en los duelos correspondientes a las semifinales de la Copa Sudamericana. La expectativa por este cruce fue mayor y claro que estuvo a la altura. En el primer encuentro, el cual se jugó en el Neo Química Arena de Brasil, ambas escuadras igualaron 2-2. Los goles de los locales fueron de Yuri Alberto, mientras que las anotaciones de la visita llegaron por parte de Salas y de Martirena.

En la vuelta, Yuri Alberto volvió a abrir la cuenta, pero Juan Fernando Quintero logró un doblete para hacer que explote la hinchada de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. Lluvia, buenos goles, propuestas ofensivas y mucho más. Sin dudas, una serie inolvidable para el fanático del fútbol sudamericano.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Semi Final - Second Leg - Racing Club v Corinthians - Estadio Presidente Peron, Avellaneda, Argentina - October 31, 2024 Racing Club's Gabriel Rojas in action with Corinthians' Andre Carrillo REUTERS/Agustin Marcarian

¿Vuelve André Carrillo a la selección peruana?

Desde que llegó al fútbol brasileño, el hincha peruano se pregunta si André Carrillo volverá a la selección peruana. En un momento anterior, Jorge Fossati lo convocó a una competición importante como la Copa América, por lo que tendría sentido que en este momento bueno a nivel individual sea llamado una vez más.

“Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos. Hay jugadores como él, y otros, que tienen un pasado muy importante en la selección. He demostrado que son jugadores que los tenemos en cuenta. Y así como él, si ponemos a Guerrero y Cueva, ellos están reservados”, fueron las palabras del entrenador uruguayo en conferencia de prensa cuando se le consultó por su eventual regreso.

Según información de Mauricio Loret de Mola, André Carrillo volverá a la selección peruana en la convocatoria de noviembre para los partidos ante Chile y Argentina: “Si no pasa nada extraño, Carrillo va a volver a la lista. No tengo miedo de decirlo: él es mejor que todos los jugadores de la selección”, sentenció.

El periodista de Denganche contó que el jugador del Corinthians podría regresar a la selección nacional.