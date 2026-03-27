Los jóvenes no solo votan, quieren jugar el partido y decidir el rumbo del país

Puno avanza hacia la creación de una nueva universidad nacional| Andina

En un país donde la apatía política se ha instalado con fuerza en amplios sectores de la población adulta, hay una señal que no podemos ignorar. Los jóvenes están dando un paso al frente.

Representan cerca del 30% del electorado y, según estudios de Datum y Arellano, son precisamente los menores de 25 años quienes muestran mayor interés en política. No se trata solo de una cuestión demográfica, sino de una generación que quiere informarse, opinar y participar activamente en las decisiones del país.

Ese interés, sin embargo, pone en evidencia un desafío mayor. El voto debe ser realmente informado y la política tiene que estar a la altura de esa expectativa. No basta con más información. Se necesita una oferta política seria, capaz de responder con propuestas concretas, medibles y viables a las principales preocupaciones de los jóvenes, como educación y salud de calidad, acceso a empleo digno, seguridad ciudadana y oportunidades reales de desarrollo. Hoy, el problema no es solo cuánto participan los jóvenes, sino qué tan bien responde el sistema a esa participación.

No es un esfuerzo reciente ni aislado. En los últimos años se han impulsado diversas iniciativas para fortalecer la ciudadanía y los valores democráticos, alcanzando a miles de jóvenes en todo el país. Como resultado, ha ido tomando forma una comunidad activa que no solo participa, sino que se mantiene conectada y comprometida más allá de los espacios presenciales.

Y esa comunidad no solo se involucra, también eleva la exigencia. En las últimas semanas, jóvenes de distintas regiones han revisado planes de gobierno, comparado propuestas y evaluado su viabilidad. Este tipo de ejercicios no solo fortalece su formación ciudadana, también envía una señal clara: la nueva generación no está dispuesta a conformarse con discursos; exige coherencia, sustento y capacidad de ejecución.

En ese contexto, del 6 al 8 de mayo se realizará una nueva edición de CADE Universitario, un encuentro que busca acercar a los jóvenes a la discusión pública y fortalecer su rol como ciudadanos activos. Se espera la participación de cerca de 50,000 estudiantes de todo el país, quienes podrán interactuar con los candidatos que pasen a segunda vuelta, tanto de manera presencial como virtual. El objetivo es claro: promover un voto informado y una conversación pública de mayor nivel.

En este escenario, los dos candidatos tienen una responsabilidad evidente: escuchar, responder y conectar con una generación que quiere involucrarse, aportar y asumir un rol activo en el futuro del país. Porque hoy, más que nunca, el Perú necesita jóvenes que no solo voten, sino que den un paso adelante y asuman el liderazgo de su futuro.