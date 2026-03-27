Perú

Los jóvenes no solo votan, quieren jugar el partido y decidir el rumbo del país

En los últimos años se han impulsado diversas iniciativas para fortalecer la ciudadanía y los valores democráticos, alcanzando a miles de jóvenes en todo el país

Guardar
Puno avanza hacia la creación de una nueva universidad nacional
Puno avanza hacia la creación de una nueva universidad nacional| Andina

En un país donde la apatía política se ha instalado con fuerza en amplios sectores de la población adulta, hay una señal que no podemos ignorar. Los jóvenes están dando un paso al frente.

Representan cerca del 30% del electorado y, según estudios de Datum y Arellano, son precisamente los menores de 25 años quienes muestran mayor interés en política. No se trata solo de una cuestión demográfica, sino de una generación que quiere informarse, opinar y participar activamente en las decisiones del país.

Ese interés, sin embargo, pone en evidencia un desafío mayor. El voto debe ser realmente informado y la política tiene que estar a la altura de esa expectativa. No basta con más información. Se necesita una oferta política seria, capaz de responder con propuestas concretas, medibles y viables a las principales preocupaciones de los jóvenes, como educación y salud de calidad, acceso a empleo digno, seguridad ciudadana y oportunidades reales de desarrollo. Hoy, el problema no es solo cuánto participan los jóvenes, sino qué tan bien responde el sistema a esa participación.

No es un esfuerzo reciente ni aislado. En los últimos años se han impulsado diversas iniciativas para fortalecer la ciudadanía y los valores democráticos, alcanzando a miles de jóvenes en todo el país. Como resultado, ha ido tomando forma una comunidad activa que no solo participa, sino que se mantiene conectada y comprometida más allá de los espacios presenciales.

Y esa comunidad no solo se involucra, también eleva la exigencia. En las últimas semanas, jóvenes de distintas regiones han revisado planes de gobierno, comparado propuestas y evaluado su viabilidad. Este tipo de ejercicios no solo fortalece su formación ciudadana, también envía una señal clara: la nueva generación no está dispuesta a conformarse con discursos; exige coherencia, sustento y capacidad de ejecución.

En ese contexto, del 6 al 8 de mayo se realizará una nueva edición de CADE Universitario, un encuentro que busca acercar a los jóvenes a la discusión pública y fortalecer su rol como ciudadanos activos. Se espera la participación de cerca de 50,000 estudiantes de todo el país, quienes podrán interactuar con los candidatos que pasen a segunda vuelta, tanto de manera presencial como virtual. El objetivo es claro: promover un voto informado y una conversación pública de mayor nivel.

En este escenario, los dos candidatos tienen una responsabilidad evidente: escuchar, responder y conectar con una generación que quiere involucrarse, aportar y asumir un rol activo en el futuro del país. Porque hoy, más que nunca, el Perú necesita jóvenes que no solo voten, sino que den un paso adelante y asuman el liderazgo de su futuro.

Imagen YVC5MHL34JC6BBPMVVTEG5YYBY

Temas Relacionados

JóvenesUniversidadesElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticiasOpinión

Más Noticias

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

El técnico brasileño viene definiendo la alineación titular para su debut contra el campeón de África: habrán novedades y se confirmó la designación del abanderado en el mediocampo

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

Rotura de tubería matriz en Arequipa suspende el agua potable en más de 13 mil viviendas

El incidente, atribuido a la intervención de terceros, obligó a Sedapar a reemplazar aproximadamente 60 metros de ducto de fibra de vidrio y a extender el plazo previsto para la restauración

Rotura de tubería matriz en Arequipa suspende el agua potable en más de 13 mil viviendas

Oferta en Semana Santa: 2x1 en entradas en estas 16 áreas naturales protegidas en Perú

La propuesta, anunciada por la ministra Nelly Paredes del Castillo, busca incentivar el turismo de naturaleza y facilitar el acceso a destinos de alto valor ambiental y cultural

Oferta en Semana Santa: 2x1 en entradas en estas 16 áreas naturales protegidas en Perú

Tradicional plato Malarrabia de Catacaos es reconocido como especialidad y resalta como emblema gastronómico del Viernes Santo

El platillo típico fue distinguido en una ceremonia encabezada por el Indecopi junto a autoridades y representantes de la gastronomía de Piura, lo que permitirá resguardar la autenticidad de la receta y estimular nuevas oportunidades económicas en la región

Tradicional plato Malarrabia de Catacaos es reconocido como especialidad y resalta como emblema gastronómico del Viernes Santo

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Continuarán los amistosos internacionales con encuentros emocionantes: Argentina recibirá a Mauritania, España se medirá con Serbia, Ecuador hará lo suyo con Marruecos, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

Geiner Alvarado permanecerá 7 meses más en prisión preventiva: PJ prolonga medida contra exministro

Exministro Juan José Santiváñez es denunciado por estafa a policía en retiro: “Este señor es un peligro”

ENTRETENIMIENTO

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

BTS en Lima: paso a paso para asegurar tu entrada en la preventa de Ticketmaster y evitar fraudes

Entradas BTS en Perú: cómo comprarlas en la preventa de Ticketmaster con la ARMY MEMBERSHIP y cómo funciona la cola virtual

BTS en Lima 2026: conoce los precios oficiales con ARMY Membership para sus conciertos del 9 y 10 de octubre

DEPORTES

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: canal tv online del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Marruecos HOY: partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026