Golazo de Renato Tapia en Leganés vs Girona por LaLiga 2024: su primera celebración en España

Corriendo el minuto 24 de la primera parte, Leganés caía 1-0 ante Girona. Sin embargo, tras una buena conexión por el lado derecho, Renato Tapia recibió y definió de primera, anotando un tremendo golazo para igualar el encuentro en condición de visita. Es el primer gol del volante peruano con la camiseta del Leganés y el primero también en el fútbol español. Sin dudas, es una gran noticia que el jugador nacional logre anotar con el club madrileño. Será una inyección de confianza pensando en su continuidad en el fútbol español y en el fútbol europeo a nivel general.

Actualmente, el Leganés se ubica en el puesto 15 de la primera división del fútbol español. Si bien no están en zona de descenso, tienen una urgencia absoluta por sumar mayores puntos y lograr el objetivo de meterse en torneos internacionales. Hasta el momento, Renato Tapia jugó 14 partidos con la camiseta del equipo de Madrid, lo cual habla de una constancia total a pesar de haber fichado tarde por el club. Recordemos que a inicios de temporada, no estaba claro cuál sería el futuro del jugador peruano, razón por la que no fue a la Copa América.

Hoy, o al menos así parece, se puede sacar la conclusión de que el ‘Capitán del futuro’ eligió bien a su nuevo equipo, pues tiene todo lo que perdió en algún momento con el Celta de Vigo: relevancia y minutos en cancha. Seguramente la persona que festeje este gran presente del referente de la selección peruana es Jorge Fossati. En el esquema del entrenador de Perú, Renato es más que fundamental en el mediocampo detrás de los volantes interiores de turno. Si algo se le puede valorar al futbolista es que siempre se mantuvo en Europa a pesar de ofertas de otros continentes.

La carrera de Renato Tapia

A día de hoy, es muy difícil encontrar ejemplos de jugadores peruanos militando en las cinco grandes ligas. Tras su paso por el Twente, el Willem II y Feyenoord, Renato Tapia dio el paso que necesitaba al fichar por el Celta de Vigo de LaLiga. Corría el año 2020 y en medio de la pandemia, se anunció su llegada al equipo que en ese entonces dirigía Eduardo Coudet. Desde que llegó, se convirtió en titular y años después llegaría incluso a portar la cinta de capitán en la era de Rafael Benítez como entrenador.

Tras su exitoso paso por el mismo equipo en el que jugó Juan José Jayo Legario, era hora de cambiar de aires. Si bien se hablaron de ofertas del fútbol árabe, Boca Juniors o incluso el Lyon, Renato Tapia terminó fichando por el Leganés. Una decisión algo cuestionada en redes sociales.

¿Por qué Renato Tapia fichó por el Leganés?

Si bien pueden ser distintas las razones por las cuales llegó al Leganés, el propio representante de Renato Tapia (Andrés Sabal) explicó su fichaje en Denganche: “Ambas partes creíamos que era momento de buscar otros horizontes. Renato buscaba un proyecto que lo vuelva a ilusionar y por eso llega al Leganés. Sin querer entrar en detalles sobre los clubes, hubieron propuestas de equipos árabes. Hubo mucho interés. De Francia e Inglaterra también. El año pasado hubo conversaciones entre el Lyon y Celta, pero no se dio. El Leganés necesitaba reforzar esa posición e hizo una muy buena campaña en Segunda. Eso era algo a evaluar para Renato (Tapia) y por eso eligió al club. Uno de sus requisitos era quedarse en una de las 5 ligas top de Europa”.

Tapia ha firmado por dos temporadas con los Blanquiazules. - Crédito: CD Leganés

¿Renato Tapia pudo llegar a Boca Juniors? En dicha entrevista, Andrés Sabal recalcó: “Hubo un acercamiento, pero nada concreto. Nunca hubo una oferta formal del club hacia nosotros. Sí de intermediarios cercanos a la directiva consultando por él”.