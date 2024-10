“La meta es estar en Los Ángeles 2028″: Alexia Sotomayor, la campeona sudamericana de natación que bate récords absolutos desde los 12 años y hoy persigue un sueño olímpico

Alexia Sotomayor es promesa de la natación peruana. Crédito: Getty Images

Pocas cosas cambian en el transcurrir de los años y Alexia Sotomayor es la prueba patente de ello. Cada año es nuevo, pero ella sigue siendo la misma triunfadora de siempre. En su palmarés acumula éxitos por doquier constantemente y desde pequeña hace honor a su rótulo de promesa de la natación peruana. Recientemente, dio un paso importantísimo en su carrera, al conquistar su primera medalla de oro en un Sudamericano absoluto. Esto apenas es el inicio de una gran aventura que se aproxima.

En entrevista con Infobae Perú, la nadadora de 18 años hace un recuento de sus inicios en este deporte, la intensa preparación que lleva en Estados Unidos lejos de su país y familia, y da a conocer el sueño olímpico que persigue, tras estar bastante cerca de clasificar a París 2024.

- ¿Cómo iniciaste tu aventura en la natación?

Mi mamá fue parte de selección nacional y por un tema de seguridad, de aprender a nadar, empecé en este deporte. Desde muy pequeña, cuando solo tenía seis meses de edad, ya estaba en la piscina. A los tres años empecé a nadar más seriamente y a los 5 años estaba en un preequipo. Mi madre me inspiró a seguir esta disciplina.

- ¿Qué sacrificios has tenido que hacer en todo este tiempo?

El mayor sacrificio creo que ha sido estar lejos de casa, el hecho de dejar mi familia en el Perú y seguir mi vida en Estados Unidos por mi cuenta. A los 16 años me vine para acá y mis padres me han estado apoyando un montón y me han enseñado todo lo que tengo que saber para poder estar lista para el desafío. Creo que eso es lo más grande, porque no es fácil empezar una nueva vida en un país nuevo.

Alexia Sotomayor es la promesa de la natación peruana. A sus 18 años, sigue acumulando múltiples éxitos. Crédito: Instagram

- ¿Qué tan complicado es entrenar lejos de tu país?

Acá entreno en un club, vivo sola en un internado por el colegio. Es el club de la escuela. Tuve que adaptarme a un programa nuevo, porque yo he estado casi toda mi vida entrenando con Marisabel Barragán y choca un poco el cambio.

- El siguiente paso es la universidad, ¿también piensas hacer tu carrera en EEUU?

Sí, en exactamente tres semanas estoy firmando con la universidad. Yo hice un compromiso verbal con Arizona State en octubre del año pasado y estaré firmando oficialmente el 13 de noviembre. Venir a Estados Unidos me ha dado oportunidades diferentes para descubrir cosas que me gustan hacer. Para la universidad, la escuela ofrece varios programas que me han permitido más o menos decidir qué carrera quiero estudiar. Hay un poco para todos y para la universidad todavía no lo tengo 100% definido, pero sí he pensado más apuntar hacia el lado de negocio. Arizona tiene una buena escuela de negocios.

La nadadora peruana cuenta cómo es su día a día en suelo norteamericano, donde se prepara intensamente para ser la mejor.

- ¿Extrañas al Perú, a tu familia?

Definitivamente sí, voy cada vez que tengo vacaciones, por navidad, por el verano de acá y otras fechas festivas. Casi siempre trato de ir al Perú o escapar un fin de semana por ahí también, porque mis papás no es que puedan venirse cada vez que quieran, no es así de fácil, es un viaje relativamente largo. Pero igual mantenemos el contacto en videollamadas y llamadas. En el lado de la natación mantengo bastante la comunicación con Marisabel Barragán, porque cada vez que voy a entrenar a Perú, lo hago con ella para complementar con lo que trabajo acá y tener un programa más uniforme.

- En todo este tiempo, sobre todo al irte a EEUU lejos de casa, ¿alguna vez pensaste en tirar la toalla?

No he pensado en eso realmente, porque la razón por la que estoy acá es por la natación y eso también me abre las puertas en los estudios, gracias al sacrificio que mis papás mismos están haciendo conmigo. Prácticamente, todo esto es una promesa para poder buscar el mejor escenario posible para cumplir mis sueños.

- ¿Cuentas con el apoyo del Estado?

Está el programa PAD, que me lo quitaron por un tiempo y recién están volviendo a adaptarlo. Todavía no lo tengo oficialmente, pero en teoría sí estoy entrando en el programa. Mis padres son los que más manejan eso en comunicación con la Federación. Normalmente en Legado, cuando voy a Perú, siempre me apoyan para poder tener la opción de entrenar y darme esa flexibilidad, pero el programa PAD sí es algo que lo modifican cada cierto tiempo, yo lo he tenido desde chiquita.

La promesa de la natación peruana sobre las dificultades de solventarse en el deporte. (Video: Infobae Perú)

- Compites en diferentes estilos y modalidades, ¿cuál consideras que es tu fuerte?

Siempre lo ha sido el estilo de espalda, también compito en estilo libre y mariposa. He empezado a entrenar un poco más de mariposa, no es una modalidad en la que normalmente competía, pero ahora lo he empezado a hacer y me está gustando más. También he empezado hacer combinado. Pero espalda es mi principal fuerte.

- ¿Qué representó para ti ganar tu primera medalla de oro en un Sudamericano de mayores?

Lo fue todo. Especialmente en esa prueba ha sido muy duro el proceso del 200 metros. Yo empecé a hacer muy buenas marcas desde hace un par de años y el último año y medio ha sido complicado. Me ha costado mucho mantener un buen performance en esa prueba. Estuve un tiempo atascada y la verdad que fue duro psicológica y físicamente. Cuando hablé con mi entrenadora habíamos pensado retirarnos de la prueba cuando hicimos las inscripciones, porque 100 metros mariposas y 200 metros espaldas eran seguidos. Yo estaba inscrita en los dos, así que cuando empecé a competir en mariposa solo tuve cinco minutos para luego hacer el 200 metros de espalda. Para la final iba a ser similar, entonces decidí retirarme del 100 metros mariposa. Estuvimos en pleno debate, porque en ambas pruebas tenía chances de buscar medalla, pero la que era más alta era el 200 metros espalda. Con Mari entrené desde abril hasta agosto y recuperé bastante todo lo que me había costado. Cumplimos una de esas metas y en el Sudamericano si bien no fue mi mejor marca, la verdad que ver ese número uno para el Perú fue algo que siempre voy a recordar.

Alexia Sotomayor ganó su primer oro en la categoría mayor. Crédito: Instagram

- ¿Cómo te sentiste en ese momento?

Me sentí muy feliz. Las placas del campeonato estuvieron fallando un poco en algunas pruebas, por eso cuando estuvimos viendo resultados esperamos uno o dos minutos desde que tocamos, no fue inmediato. Si bien en la pantalla salía que yo había quedado primera, volteé a mirar a Mari y a los del equipo para saber si estaba confirmado. Cuando dijeron el resultado oficial fue ya cuando las lágrimas salían. Oficialmente, ya era campeona sudamericana. Ver la pantalla me recordó mucho a cuando clasifiqué a la final en el Mundial Junior, fue una sensación muy similar con mucha sorpresa y emoción.

- La última vez en Cali fue duro para ti al lesionarte, ¿qué tan difícil fue volver al mismo escenario?

Yo le tuve miedo a hacer pruebas de espalda en al menos tres campeonatos después de la lesión, en cualquier piscina. Yo no soy muy fan de competir en piscinas al aire libre (como en Cali), especialmente con las pruebas de espalda, que no tienes ningún punto de guía y es nadar un poco a ciegas, bastante psicológico. Ahora que entreno al aire libre estoy un poco más acostumbrada. Estaba la opción de no ir al campeonato, porque ahorita yo estoy en plena temporada americana y es complicado con las clases. Yo ya me había ido al Panamericano en Puerto Rico un mes antes y también se viene el Mundial ahora en diciembre, entonces estábamos viendo si es que sí o no competir en Cali, pero decidimos ir y salió todo bien.

La anécdota de la representante peruana en la competencia de natación que se desarrolló recientemente en Cali, donde logró el primer lugar. (Video: Infobae Perú)

- ¿Necesitabas cobrarte la revancha?

Definitivamente sí. Yo no me esperaba volver a Cali y después de la lesión no lo veía en mis planes. Una de las revanchas que yo quiero de momento es el Panamericano Junior, que es el campeonato donde me lesioné. Será el próximo año en Paraguay, donde he obtenido buenos resultados y tengo muy buenos recuerdos. Buscar la clasificación a los Juegos de Lima 2027 ganando ese Panamericano sería ideal. Espero que todo salga bien.

- ¿Cómo concibes ser considerada promesa?

En el deporte hay varios tipos de deportistas. Por ejemplo, están los que tienen mucho talento, pero no lo aplican. Se tiene que encontrar un balance. Mis performances se basan en los sueños que yo tengo. Cada día que voy a entrenar es pensando en ese sueño que tengo grabado en mi cabeza desde muy pequeña. He tenido que entender desde corta edad todo lo que toma apuntar a esa meta. No es fácil aceptar todo, es un proceso que muchos no lo toman. Si bien comencé desde muy niña, tiene mucho que ver la manera en que mis padres y mis entrenadores han medido el camino para mí. Todo lo que se va logrando es por etapas, no es de la noche a la mañana. Hay una progresión, los tiempos tienen que ir bajando de a pocos e ir mejorando. Todo esto toma tiempo, esfuerzo, sacrificios. Si uno tiene un sueño, tiene que tener un plan para poder lograrlo.

- ¿Sientes que estás haciendo historia en la natación peruana? ¿Cómo dimensionas todos tus logros a tus 18 años?

Sí. En natación uno se basa en tiempos. Los récords están ahí para batirse, es algo con lo que he crecido. Desde los 11 años he empezado a hacer récords para la categoría, a los 12 fue mi primer récord absoluto. Ir marcando un poco ese camino es como una cadena hacia la mejora. Es un proceso paso a paso, que va desde mi primer récord de categoría que fue en el 2018; mi primer absoluto en 2019; mi primera clasificación al equipo junior y de mayores en ese mismo año; después lograr una medalla de bronce en un Sudamericano de mayores; ser campeona sudamericana juvenil; el 2022 hacer mi primera clasificación al Mundial y ser finalista del mundo en la categoría júnior. Se trata de ir subiendo esas etapas, es un plano que todos los deportistas lo siguen.

Alexia Sotomayor es múltiple campeona y batidora de varios récords nacionales. Crédito: Instagram

- En Lima 2019 fuiste la más joven de la delegación, ¿qué expectativas tienes de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027, ya con más experiencia?

En ninguna de mis expectativas estaba volver a competir en unos Juegos Panamericanos en Lima. Una de las razones por la que decidí junto a mis padres que yo compita en el 2019, por mi edad especialmente, era porque no creíamos que vuelva a existir la chance de que vuelva a disputarse un Panamericano en el país. Normalmente, las sedes no se repiten tan seguido y la chance de que sea nuevamente en Perú en al menos 12 años era muy baja. Por eso, ver las noticias fue bastante emocionante. Recuerdo mucho toda esa emoción de ver por primera vez a varios de mis ídolos. Ahora apunto al podio. Si bien ya he sido finalista panamericana, ahora me toca buscar una medalla para el país.

- ¿Con qué sueñas?

Persigo el sueño olímpico, eso lo es todo, pero hay mucho más detrás. El solo hecho de clasificar a los Juegos Olímpicos sería importante. Perú nunca ha clasificado con una marca A, que es la clasificación oficial en natación, es algo que quiero lograr en ese camino y buscar hacer un buen papel en las Olimpiadas también, porque no se trata solo de clasificar e ir. Quiero buscar primero una semifinal, después una final olímpica y por qué no soñar con esa medalla.

- ¿Ya sientes cercana la idea de competir en los Juegos Olímpicos?

Sí, para Tokio 2020 era mucho más pequeña, pero para París 2024 estuve muy cerca. Fue un proceso duro, tuve un año y medio complicado en mi carrera, lo cual le pasa a todos los deportistas. Todos tienen un momento en el que se estancan o les cuesta seguir mejorando. Yo tuve ese momento, pero una vez que eso sucede las cosas comienzan a fluir y ahora apunto al siguiente ciclo. Una de las metas es estar en Los Ángeles 2028.