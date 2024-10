“André Carrillo volverá a la selección peruana en noviembre”: señalan que la ‘Culebra’ estará para los partidos ante Chile y Argentina por Eliminatorias 2026

El periodista de Denganche contó que el jugador del Corinthians podría regresar a la selección nacional.

André Carrillo viene dejando grandes actuaciones con la camiseta del Corinthians y es inevitable que su nombre suene en el Perú como posible opción en la selección de Jorge Fossati. La ‘Culebra’ disputó 84′ minutos en la goleada por 5-2 frente a Athletico Paranaense y se viene ganando su lugar en el equipo de Ramón Díaz jugando como volante interior por derecha. ¿Será suficiente para regresar a la ‘blanquirroja’ después de la mala Copa América que hizo? Mauricio Loret de Mola contó en ‘Mano a Mano’ que es muy probable que sea convocado para los partidos ante Chile y Argentina.

“Confirmamos que, si no pasa nada extraño, según lo que nos apuntan, André Carrillo va a volver a la lista de la selección peruana para el mes de noviembre”, aclaró el comunicador en su programa de YouTube. Asimismo, Michael Succar, su compañero de trabajo, resaltó su nivel en el mediocampo: “Ya había estado reservado. Fossati explicó que esperaba que tenga minutos. Ante Athletico Paranaense fue su mejor partido desde que llegó a Corinthians. Fue muy celebrado por la hinchada y por eso generó la repercusión. Muchos de los pases de Carrillo son viniendo de atrás y son pases de progresión”.

“Lo de los duelos ganados es clave porque con la selección peruana no tendrá tanto desborde. En Corinthians se está acostumbrando a tener ese sacrificio que va a necesitar Perú en esa posición”, sentenció Succar sobre la gran estadística de duelos ganados (seis de ocho) del futbolista nacional.

¿El volante del Corinthians jugaría en ese lugar de la cancha en la selección? Loret de Mola opina: “Yo no lo veo jugando en otra posición. Además, viendo este esquema, no lo veo jugando de Advíncula o de segundo delantero. Lo veo jugando más metido, siendo un jugador que distribuya y pueda romper hacia adelante. Cuando un jugador tiene pase y conducción, creo que puede ser importante para cualquier mediocampo. Y ni qué hablar del mediocampo de Perú. En este caso, creo que puede adaptarse fácil y puede ser líder de la volante si él quiere. Esto me genera una buena sensación porque creo que varios lo estábamos esperando”.

Sin dudas, un jugador titular en uno de los grandes del fútbol brasileño y logrando ser tan trascendente como lo viene siendo, puede ganarse un lugar en la selección peruana sin problema alguno. ¿André Carrillo tendrá su revancha con Jorge Fossati?

Finalmente, Mauricio Loret de Mola generó la opinión tendencia del día sobre el jugador del Corinthians: “Algo te tiene que mover que ante Argentina otros jueguen por encima de él. No tengo miedo en decirlo. El mejor André Carrillo es mejor que todos los jugadores de la selección peruana. Aplicado y metido... sin dudas”. Si bien este comentario trajo consigo opiniones contrarias en redes sociales, solo el mismo jugador podrá demostrar que está listo para volver a la selección peruana en la fecha doble de noviembre ante el Chile de Ricardo Gareca en Lima y la Argentina de Scaloni en Buenos Aires.

La tajante opinión sobre el nivel del volante del Corinthians. Video: Mano a Mano / Denganche

Pedro García opina sobre André Carrillo y lo compara con Oliver Sonne

“Sonne me cae muy bien, no le tengo cólera, hasta lo abrazaría. Lo que quiero decir es que tenemos que jugar con lo mejor que tengamos y Carrillo es lo mejor que tenemos. No solo en este momento de las vacas flacas, sino en el equipo bueno con (Jefferson) Farfán, (Christian) Cueva y (Paolo) Guerrero, también era uno de los mejores, ¿Cómo no va ser de los mejores ahora? Carrillo no tiene gol, pero tiene pase gol, desequilibrio, tres dedos, cuando quiere juega de la pu…”, fueron las palabras de Pedro García, periodista de Movistar Deportes, en Playzonbet.

El periodista deportivo explicó por qué la 'Culebra' debería ser convocado a la selección peruana. (Playzon TV)

Fechas Perú vs Chile y Argentina vs Perú

La selección peruana de Jorge Fossati enfrentará a la selección chilena de Ricardo Gareca el próximo 15 de noviembre del 2024 en Lima (escenario aún no definido) a las 20:30 horas. Tras ello se medirá con Argentina el 19 de noviembre en Buenos Aires a las 19:00 horas en el Estadio Más Monumental de River Plate.