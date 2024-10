Christian Ramos criticó a dirigencia de Alianza Lima por desarmar equipo bicampeón: “Querían protagonismo”

La 'Sombra' Ramos cuestionó que la dirigencia de Alianza Lima desarme el plantel bicampeón del 2022 (Enfocados)

Uno de los mercados de pases que más dio que hablar en Alianza Lima fue el que se realizó de cara a la temporada 2023, ya que la dirigencia tomó la decisión de renovar un alto porcentaje del plantel que venía de proclamarse bicampeón los años 2021 y 2022, para sumar una gran cantidad de refuerzos, con el fin de conseguir un salto de calidad.

El resultado no fue el esperado, ya que, salvo algunos logros importantes como el romper la mala racha de 10 años sin ganar en Copa Libertadores, el plantel ‘blanquiazul’ no tuvo sostener el mismo rendimiento y, si bien ganó el Torneo Apertura y clasificó a la final, en la misma se vio superado ampliamente por Universitario de Deportes. Además, muchos de sus fichajes no rindieron como se esperaba, ya sea por nivel o por sus constantes lesiones.

Uno de los que abandonó La Victoria aquel verano del 2023 fue Christian Ramos, quien venía de aportar su grano de arena en el título del 2022, disputando un total de 30 partidos, la mayoría como titular. En la última edición del programa Enfocados, la ‘Sombra’ y Jefferson Farfán, quien también fue parte de aquel plantel, recordaron con nostalgia ese año.

Christian Ramos ganó su segundo título nacional con Alianza Lima (Liga 1).

Ambos futbolistas comenzaron a recordar a Arley Rodríguez, señalando que su mejor momento fue la recta final del año, en la que volaba físicamente e incluso aportaba en defensa: “Nadie entendía por qué salió de Alianza, si de los que entraba, era lo mejorcito”, exclamó la ‘Foquita’.

“No se entienden algunas cosas que hizo Alianza, la verdad. Equipo campeón no se mueve, solo se mueve un par, pero el resto siguen. A todo el combo nos dijeron ‘pa afuera’.”, acotó Ramos, quien también reconoció que se marchó triste de Alianza: “Firme que sí, por que era un buen grupo, el que jugaba lo hacía bien, y el que no, apoyaba. Y sacaron a varios”.

Farfán complementó indicando que los dirigentes les prometieron que se quedarían si se lograba el objetivo del título: “Lo peor que le puedes hacer a un futbolista es mentirle, puedes decirle de todo, pero mentirle en su cara, no puedes”.

Alianza Lima campeón de la Liga 1 2022: goles y resumen del triunfo 2-0 ante Melgar

“Quizá los dirigentes buscaban protagonismo”

Christian Ramos confesó que hasta ahora no se explica los motivos que llevaron al club a realizar un cambio tan radical en el plantel y concluyó que quizá buscaron tener mayor protagonismo. Además, puso a Universitario como ejemplo, ya que casi no tocaron al equipo campeón del 2023 y están cerca de repetir este 2024.

“No se por qué el club tomó la decisión tan radical de sacar a todos. de repente querían protagonismo ellos, pero los jugadores son los protagonistas. Tú date cuenta, los clubs que logran bicampeonatos o tricampeonatos ¿A cuantos mueven? Solamente uno o dos y no más. Lo que está haciendo ahorita la ‘U’. Ha movido a uno, a dos y después son los mismos”, disparó.

¿Quiénes se marcharon de Alianza Lima tras el título del 2022?

En total fueron trece los futbolistas que dejaron Alianza Lima tras el bicampeonato del 2022. Además de Christian Ramos, Jefferson Farfán y Arley Rodríguez, se produjeron las salidas de Oslimg Mora, Jonathan Medina, Wilmer Aguirre, Renato Rojas, Paolo Hurtado, Darlin Leiton, Mauricio Matzuda, Axel Moyano, Jefferson Portales y Renato Rojas.

Como reemplazos llegaron Jesús Castillo, Bryan Reyna, Edison Chávez, Gabriel Costa, Santiago García, Franco Zanelatto, Pablo Sabbag, Christian Cueva, Andrés Andrade y Carlos Zambrano.