Periodista chileno apuntó contra Ricardo Gareca por último lugar en Eliminatorias: “Vemos al hombre que clasificó a Perú, pero no al de Vélez que solo ganó un partido”

Cristián Caamaño cuestionó al 'Tigre' por la delicada ubicación de la 'roja' en el proceso clasificatorio y su futuro en el equipo. (Video: ESPN Chile)

La selección de Chile acabó en el último lugar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 luego de la fecha 9. Y es que la derrota en casa ante Brasil, sumado al triunfo de Perú ante Uruguay, hizo que el equipo de Ricardo Gareca toque fondo y se hunda en una crisis deportiva que no parece encontrar una solución, complicando sus chances de tentar la clasificación a la cita mundialista. En ese sentido, el periodista Cristián Caamaño apuntó contra el ‘Tigre’ y aseguró que en el país ‘sureño’ han visto al entrenador que llevó a la ‘bicolor’ a la Copa del Mundo, mas no al que salió de Vélez Sarsfield por la puerta falsa.

“Empiezas a analizar y, ¿es responsabilidad de Gareca? Muy grande, había una enorme expectativa, nadie podría decir ‘yo dije que no’”, comentó en el programa ‘F360′ de ESPN Chile.

Jorge Valdivia intervino y manifestó que el DT “reconoció en su declaración que el medio se generó mucha expectativa y él también creía que podía sacarle trote a la selección chilena”, dijo.

El comunicador recordó que Ricardo Gareca no salió bien de Vélez Sarsfield y que en Chile se han enfocado más en sus logros con la selección peruana.

“Él no es mago y venía de una muy mala campaña. Nosotros lo vemos a Gareca solo como hombre de Perú, pero en Vélez dirigió 12 partidos antes de llegar a Chile y ganó 1, empató 6 y perdió 5. Gareca tendría que revisar qué está haciendo mal como entrenador, ‘¿por qué de los últimos 18 partidos que dirigí solo gané 1?’. Y en la selección, también los jugadores deben asumir responsabilidades porque no puede ser que en los últimos 13 partidos, hayamos ganado 8 puntos: contra Venezuela, Bolivia, Perú, allá, acá, arriba, abajo, en todos lados”, señaló.

Ricardo Gareca no encontró respuestas en los jugadores de la selección de Chile en las Eliminatorias 2026. - créditos: PHOTOSPORT

Cristián Caamaño fue un poco más allá y dio a entender que la situación crítica de la selección chilena no es de ahora, sino desde el 2016, año en que ganaron por última vez a un equipo ‘top’ de Sudamérica.

“Y si nos vamos más atrás, desde que se fue Sampaoli, no ganamos un partido a los cuatro grandes de Sudamérica desde el 2016 contra Uruguay. Entonces, algo pasa, no solo con el técnico. Porque pasaron Pizzi, Rueda, Lasarte, Berizzo y Gareca; unos con más renombre, otros con mejores pergaminos, unos más de selección, otros más de equipo, han estado los jugadores que hemos querido, durante siete u ocho años estaban Vidal, Alexis, Medel, Bravo. Entonces hay una situación del fútbol chileno en general que no nos hace ilusionar. Hoy estamos fuera”, precisó.

¿Ricardo Gareca es el idóneo para el proyecto de la selección de Chile?

Al ser un tema más profundo, los panelistas en dicho espacio televisivo trataron de encontrar soluciones. En eso, Mauricio Pinilla preguntó si es que había paciencia en la nación ‘mapocha’ para desarrollar una reestructuración. De pronto, Caamaño no se mostró muy seguro de que Ricardo Gareca sea el encargado de encabezar un proyecto que corte la racha de Chile sin ir al Mundial (dese el 2014).

“¿Es Gareca el hombre para reestructurar? Para mí, la selección no tiene base. Además, Gareca fue claro cuando llegó ‘a mí me trajeron para ir al Mundial’. Gareca sacó pecho de la conferencia post Bolivia, siendo la derrota más dolorosa del siglo desde Venezuela el 2001. Ante Brasil, Chile que dejó un mejor sabor de boca porque aparecieron jugadores, pero estaban abatidos. Dice que ‘así me gusta cómo jugó la selección, generamos 10 situaciones de gol’. Él no vio todo lo negativo que vio el medio con respecto a ese partido. Y cuando mucha gente vio situaciones o pasajes de jugadores, estaba batido. Creo que él mismo se está dando cuenta de que algo está pasando. Porque no es normal que un entrenador con la experiencia de Gareca, esté tan abatido después de una derrota como esta, quedando toda una rueda”, sostuvo.

Goles y resumen de la derrota de la 'roja' en Santiago. (Video: FOX Deportes)