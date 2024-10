La tierna respuesta del ‘Loco’ Vargas ante difícil pregunta de su hijo que se dedica al balonmano: “¿Qué se siente que juegue hanbdall y no fútbol?”

El hijo del 'Loco' Vargas le preguntó a su padre que opinaba de que prefiera el handball al fútbol y este contestó con tierno mensaje (Partille Club Perú)

Es común que los hijos de los grandes futbolistas intenten seguir el legado de sus padres dedicándose al balompié. Mientras que otros optan por dedicarse a los estudios, negocios u otras actividades fuera del deporte. Sin embargo, son pocos quienes intentan forjar su nombre en otras disciplinas. Este es el caso de Juan Manuel Vargas Rodríguez, vástago del recordado ‘Loco’, quien tomó la decisión de practicar el balonmano, también conocido como handball.

El pequeño ‘Jota’, como es apodado, juega en el Partille Club Perú, equipo que el pasado mes de septiembre viajó a Córdoba, Argentina, para disputar el “29 Torneo Internacional Handball Carlos Paz, Argentina 2024″ en el que, junto a la categoría Sub 14, se proclamaron campeones de la Copa de Honor.

Previo a su viaje, las redes oficiales del Partille Club Perú subieron un emotivo video a su cuenta de TikTok, en el que el pequeño Vargas le pregunta a su padre qué opina de su decisión de dedicarse a un deporte diferente al fútbol: “¿Qué se siente que yo juegue handball y no fútbol?”.

El hijo de Juan Manuel Vargas se proclamó campeón en Argentina de un torneo de balonmano, defendiendo la camiseta del Partille Club Perú.

El ‘Loco’, bastante emocionado, afirmó que comparte su felicidad, que está contento de que haya escogido un deporte que le dé satisfacciones y manifestó que es importante que tome sus propias decisiones: “Hijito, la verdad es que son decisiones que tú vas a tomar, y la verdad es que estoy muy contento de que hayas escogido un deporte que te da felicidad, y si esto te da felicidad, bienvenido sea, así que yo estoy feliz por eso”, contestó.

‘Jota’ Vargas también le consultó a su padre si lo extrañaría por el tiempo que estaría fuera del país, a lo que este afirmó que sí, pero que ya se le hizo costumbre, debido a que son varias las veces en las que le tocó competir afuera. Además, señaló que esos viajes serán importantes para forjar su carácter de cara al futuro:

“Claro que te extraño, pero este es tu cuarto viaje, ya te vas solo. Tú tienes que comenzar a viajar, a tener confianza en ti mismo, como todos tus compañeros, y poder tener experiencia. Y eso es lo que me gusta de ti. Obvio que te extrañamos, pero tienes que ver lo mejor para que te puedas desenvolver en esa parte de tu vida y del deporte”, expresó.

Juan Manuel Vargas Rodríguez es una de las promesas del balonmano peruano (Difusión)

La pasión por ‘Jota Vargas por el handball

Juan Manuel Vargas Rodríguez viene destacando desde el año pasado en el handball. En todo ese tiempo ya le tocó viajar a Italia para disputar la “50 Interamnia World Cup”, prestigioso certamen internacional realizado en la provincia de Teramo.

Otra que está muy orgullosa de su crecimiento es su madre, Blanca Rodríguez, quien, previo a otro de sus viajes, en dicha ocasión con destino a Brasil, le dedicó un emotivo post en sus redes sociales, en el que reveló que su hijo también tiene pasión por el fútbol, deporte que lanzó al estrellato a su padre:

“Mi Joti ama el fútbol, pero ama más el Handball y ha comenzado a brillar ahí, se siente seguro, siente que es bueno en eso y lo es. Ayer se fue con su equipo Partille a Brasil a un campeonato importante representando al club y al Perú, nunca pensé que lo soltaría tan chico, pero lo veo tan feliz, tan seguro y a la vez madurando que me sentí tranquila, feliz y segura. Pensar que antes no me dejaba ni entrar al baño sola y ahora viaja sin mí, pero así es la vida, crecen y nos necesitan menos, pero eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Te amo, mi Melocotón, nos vemos en unos días, nos sentimos muy orgullosos de ti”, escribió.