A qué hora juegan Perú vs Paraguay HOY: partido por el Sudamericano Sub 15 2024

Conoce a qué hora se jugará el Perú vs Paraguay - Créditos: FPF

La selección peruana se enfrentará ante su similar de Paraguay este domingo 6 de octubre en las instalaciones del estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz por la segunda jornada del Sudamericano Sub 15. Ambas escuadras buscarán conseguir un resultado positivo para poder clasificar a la siguiente instancia de la competencia.

Por su parte, el combinado nacional viene de conseguir un valioso triunfo por 1-0 frente a Bolivia en su debut. El encargado de darle los tres puntos a la ‘bicolor’ fue Samir Mendoza, quien anotó un golazo apenas iniciado el partido.

La acción inició cuando el equipo dirigido por Pablo Zegarra logró recuperar el balón en campo contrario y empezó a construir una gran jugada de ataque. De inmediato, los ‘incaicos’ lograron acercarse al área rival y ponerse arriba en el marcador gracias a un fuerte remate del joven lateral peruano.

Para esta nueva jornada, Perú tendrá que afrontar la baja de Matías Martínez, quien salió expulsado en el cotejo contra la ‘verde’. Asimismo, Zegarra realizaría algunas variantes en su esquema debido al poco de tiempo de descanso que tuvo el equipo. Sin duda alguna, el aspecto físico podría ser un gran diferencial a favor de Paraguay, que tuvo la oportunidad de descansar en la primera fecha.

Es importante mencionar que el Sudamericano Sub 15 no otorga cupos a ninguna otra competencia, sin embargo, el objetivo de todas las selecciones es prepararse tanto técnica como físicamente para poder llegar en óptimas condiciones al Sudamericano Sub 17 que se realizará en 2025.

A qué hora juegan Perú vs Paraguay por Sudamericano Sub 15

El duelo entre peruanos y paraguayos, por la segunda jornada del certamen continental, se llevará a cabo este domingo 6 de octubre. Y de acuerdo a la programación anunciada por Conmebol, el encuentro tiene previsto iniciar a las 16:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 17:30 horas. Por último, en Argentina, Brasil y Uruguay irá desde las 18:30 horas.

Dónde ver Perú vs Paraguay por Sudamericano Sub 15

La transmisión del Perú vs Paraguay estará a cargo de la cadena internacional DirecTV en territorio nacional y el resto de Sudamérica (excepto Brasil y Paraguay). El contenido también estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

Cabe resaltar que, Infobae Perú, contará con todos los detalles del emocionante compromiso, así como la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Canales para ver el Sudamericano Sub 15 en diferentes países del continente.

Posible alineación de Perú

Así saldría Perú frente a Paraguay: Tomás Dulanto; Sebastián Ortega, Rafael Guzmán ©, Mateo Arakaki, Nathan Sánchez, Matías Martínez, Nicolás Cairo, Jeanpiero Falconí, Samir Meza, Gerson Castillo, Geray Motta.

Fixture que le resta a Perú en el Sudamericano Sub 15

Tras medirse ante Paraguay, la selección peruana sub 15 aún deberá disputar dos partidos más por fase de grupos. Primero, se verá las caras con Chile el martes 8 de octubre a las 16:00 horas de Perú y luego hará lo propio con Colombia el sábado 12 del mismo mes y a la misma hora.