Eddie Fleischman alucinó con presente de Jean Deza y no descartó su presencia en la selección peruana por encima de cuatro jugadores de la Liga 1

El periodista deportivo opinó del nivel del atacante de Sport Huancayo y lo puso por encima de cuatro jugadores de la Liga 1 para alinear en la 'bicolor'. (Video: Full Deporte)

Faltan poco tiempo para que se conozca la lista oficial de la selección peruana para los partidos de las Eliminatorias 2026 frente a Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia. Y si bien no habría muchas novedades con respecto a la anterior convocatoria, en los últimos días se han venido voceando algunos nombres que podrían integrarla. Uno de ellos es el de Jean Deza, quien anotó un golazo en la reciente victoria de Sport Huancayo ante Los Chankas e hizo un mea culpa por no aprovechar su talento. En ese sentido, Eddie Fleischman alucinó con el nivel del ‘Ratón’ y no lo descartó en la ‘bicolor’ por encima de cuatro elementos de la Liga 1.

“Yo también soy de los que creen fervientemente en la capacidad y el talento de Jean Deza, desperdiciado por muchos años por él mismo, y él es consciente de ello”, comentó en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Full Deporte’.

De la misma manera, enumeró algunas cualidades que tiene y que lo colocan delante de dos delanteros como Alex Valera y José Rivera. “Está en un momento muy interesante. Jean Deza tiene algunas cualidades que ningún otro delantero de la selección que ha sido convocado tiene. La manera de encarar verticalmente, la manera de superar con velocidad y potencia a rivales, su remate de media distancia no lo tiene Valera ni el ‘Tunche’ Rivera. La gambeta, la potencia para arrancar desde 30 o 40 metros lejos del arco, la diagonal que puede generar y la habilidad, creo que no lo tienen los mencionados”, dijo.

El periodista deportivo tomó una postura empática con el habilidoso jugador y considera que su autocrítica le puede hacer enfocarse solo en fútbol.

“Si me subrayas que destaca en la Liga 1. La mayoría, o por lo menos, Valera, Rivera, Edison Flores, Corzo, Polo, Zambrano juegan ahí. Pero dentro de los delanteros, me gusta más el rendimiento de Jean Deza que el de Rivera o Valera. El recorrido que tiene en su carrera, no lo tienen los mencionados. Jean Deza ha jugado en la Primera de Francia, siempre fue un jugador díscolo, poco disciplinado. Creo que está en un momento de madurez en el cual se ha dado cuenta de que ya no hay marcha atrás en el tiempo, pero que todavía tiene un rollo por ofrecer”, señaló.

El delantero se emocionó en la celebración. Es su segundo gran tanto que marca en el certamen: el primero lo hizo a Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

¿Jean Deza a la selección peruana?

Ahí fue cuando Eddie Fleischman dejó abierta la posibilidad de que Jean Deza pueda volver a la selección peruana y que incluso tendría un lugar por delante, además de los mencionados, de Paolo Guerrero.

“Yo no descartaría una convocatoria de Jean Deza. Si me preguntan que tengo que jugar con un sistema defensivo porque el rival me maneja la pelota, tiene el control del terreno, y tu alternativa es salir de contraataque, yo prefiero que este lo encabece Jean Deza que Paolo Guerrero o el ‘Tunche’ Rivera. Creo que Jean Deza tiene más explosión, más potencia”, apuntó.

El también conductor de Willax Deportes enfatizó que no pretende que el extremo de Sport Huancayo sea llamado sí o sí, pero que ante la falta de efectivos en ofensiva, le invita a pensar en esa opción. En esta ocasión, lo escogió antes que a Matías Succar.

“Que no se entienda esto de forma distorsionada. Yo no estoy patrocinando una convocatoria de Jean Deza. Lo que estoy diciendo es que, ante las carencias que tiene la selección en materia de ataque, ante el hecho que no tenemos jugadores que destaquen nítidamente; Jean Deza emerge como una alternativa más, que es mejor que varias otras del torneo local. Si tengo que formar un equipo hoy, ¿a quién prefiero de tener como delantero? ¿A Jean Deza o a Matías Succar? Yo prefiero a Jean Deza, y Matías Succar fue convocado para el amistoso con El Salvador y después se quedó paseando en la Copa América”, añadió.

El delantero nacional dejó reflexivo mensaje tras partido entre Sport Huancayo y Los Chankas.