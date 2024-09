Taxista peruano se sorprendió al descubrir que su cliente era Lamine Yamal: envió saludo que desató emoción de su sobrina

Taxista peruano se hizo viral al llevar como pasajero a Lamine Yamal (Buenos Días Perú)

Lamine Yamal es el jugador de moda en la actualidad. A sus cortos 17 años recién cumplidos es la máxima figura del Barcelona, donde brilla cada semana en la Liga Española. Además, hace solo unos meses tuvo un papel fundamental en el título de la Eurocopa de España, certamen en el que fue escogido mejor jugador.

Por este motivo, muchos lo señalan como posible candidato a ganar el próximo Balón de Oro, por encima de estrellas más consolidadas como Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodri, Harry Kane, entre otros.

Relacionarse con este tipo de figuras es un sueño para los aficionados de todas partes del mundo, quienes en su gran mayoría se limitan a verlos solo por televisión, o en caso de tener suerte, en el estadio. Otros más afortunados logran acercarse lo suficiente como para pedirles una foto o que les firme un autógrafo.

Lamine Yamal viene de brillar con una asistencia en la goleada del Barcelona 5-1 sobre Villarreal (EFE / Andreu Esteba).

Sin embargo, hubo un peruano que, por obra y gracia del destino, traspasó todas las barreras y pudo conocerlo de forma más íntima. Se trata de un compatriota, de nombre Jesús Rosales, que trabaja como taxista en la ciudad de Barcelona y se dio con la sorpresa de que uno de sus clientes, era nada menos que el crack del cuadro ‘azulgrana’.

El transportista no perdió la oportunidad de inmortalizar el momento, filmándose y pidiéndole un saludo para su familia, video que posteriormente mostró en su hogar, desatando la emoción de su sobrina, quien gritó y saltó sin poderlo creer, mientras que su hermano exclamaba: “¡Has cumplido tu sueño!”.

El emotivo video fue subido a la plataforma TikTok, donde se viralizó rápidamente, acumulando millones de reproducciones: “Cuando sales a trabajar y tu primer pasajero es la estrella del Barcelona el gran Lamine Yamal muchas gracias x el saludo”, fue la descripción que colocó Rosales.

El futbolista de raíces peruanas que juega con Lamine Yamal

Lamine Yamal, en lo que va de su corta carrera, tuvo la oportunidad de compartir plantel con un futbolista de raíces peruanas. Se trata de Diego Kochen, portero de 18 años nacido en Estados Unidos con madre peruana y que actualmente milita en el Barcelona Athletic, filial del FBC Barcelona que se encuentra en la tercera división de España.

Kochen es considerado por Hansi Flick como posible alternativa al primer equipo, ya que estuvo en la banca de suplentes en la goleada 4-1 sobre el Girona el pasado 15 de septiembre, cotejo en el que Yamal convirtió un doblete. Tras la grave lesión de Marc-André ter Stegen en la rodilla, que lo dejó afuera de prácticamente toda la temporada, se pensó en el joven guardameta como posible reemplazo, aunque actualmente también está lesionado.

Diego Kochen, arquero de Barcelona estaría en el radar de Jorge Fossati para la selección peruana - Créditos: Getty Images.

Cabe señalar que, de acuerdo a José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por ahora Kochen no tiene interés de representar a la selección peruana. Su prioridad actualmente es Estados Unidos, al que ya defendió en las categorías Sub 17 y Sub 19.

Futbolistas peruanos que enfrentaron a Lamine Yamal

Solo un futbolista peruano ha tenido la oportunidad de enfrentar a Lamine Yamal, se trata de Renato Tapia, quien lo hizo con la camiseta del Celta de Vigo, el pasado 17 de febrero en la derrota 2-1 ante Barcelona por la fecha 25 de la Liga Española 2023/2024. El ‘Cabezón’ disputó los 90 minutos, mientras que el español aportó brindando las dos asistencias para el doblete de Robert Lewandowski que determinó el resultado.