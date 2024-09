“No has ganado ni un título”: la irónica respuesta de Jefferson Farfán a Juan Manuel Vargas por burlarse de la presentación de Paolo Guerrero con Alianza Lima

La 'Foquita' le contestó al 'Loco' por su polémica publicación tras la presentación de Paolo Guerrero (Enfocados)

Uno de los momentos más polémicos ocurridos durante la presentación de Paolo Guerrero con Alianza Lima, fue la sarcástica publicación realizada por Juan Manuel Vargas, quien mediante una historia de Instagram, dejó entrever que su regreso a Universitario de Deportes en la Noche Crema 2017, fue más espectacular que la del ‘Depredador’ a La Victoria, en el evento denominado “Donde todo comenzó”.

El ‘Loco’ subió una foto de su salida al campo del Estadio Monumental, junto a un mensaje que decía: “Esto es una presentación. Así se llena el estadio”, y al que le añadió emojis de manos juntas, una cara con lentes oscuros y otro de un payaso.

Casi dos semanas de dicho suceso, Jefferson Farfán salió en defensa de su mejor amigo, con un irónico mensaje a su excompañero de selección peruana. Esto ocurrió durante el último programa de Enfocados, en el que entrevistaron a Jairo Concha. Los conductores comenzaron a preguntarle a ‘Jairoco’ sobre jugadores en específico, y cuando llegó el turno de Aldo Corzo, tanto ‘Jeffry’ como Roberto Guizasola bromearon con que el defensor estaba “agrandado” debido a que todavía no aceptada salir en el podcast.

Juan Manuel Vargas y su post de burla en Instagram a la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

En ese momento, la ‘Foquita’ señaló que el zaguero ‘crema’ estaba igual que el ‘Loco’ Vargas, a lo que el ‘Cucurucho’ aprovechó para enviarle saludos, pero su compañero expresó: “No, no, el ‘Loco’ está muy agrandando, no lo saludes. ¿Has visto lo último que ha dicho? ¿Lo que publicó? Innecesario, ni una copa ha ganado el ‘Loco’ en su carrera y está hablando huev...”, disparó.

Finalmente, Farfán dejó en claro que todo fue en son de broma y envió sus respectivos saludos a Vargas: “Loco, un saludo mi hermano, te quiero”, concluyó antes de proseguir la nota con Concha.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas sobre su publicación a Paolo Guerrero?

Cabe señalar que, el ‘Loco’ Vargas también se refirió al mensaje que le envió a Paolo Guerrero. Del mismo modo que Jefferson Farfán, dejó en claro que todo fue en son de broma y que se tiene mucha confianza con el ‘Depredador’:

“No pasó nada, siempre jodo a ese hue…, nunca ha habido un problema, tenemos una amistad de muchos años. Yo postee la mía por joder. Con Paolo siempre nos hemos llevado muy bien, ya no tenemos lo que compartíamos anteriormente, pero siempre nos hemos llevado bien, incluso cuando no estaba Jefferson ni Claudio en la era Chemo y la Copa América con Markarián, nosotros concentrábamos juntos y batuteábamos en la selección, porque éramos, entre comillas, los más representativos en ese momento. Tenemos una amistad de la p..., fuera de que ya no hablamos mucho, cada vez que puedo le mando su saludo y él me lo devuelve”, señaló.

“No hemos hablado de eso. Con quien sí he hablado ha sido con Guizasola, él sabe cómo jodo. Cuando pongo eso saltó toda la hinchada, me bombardeó la barra, yo veía solicitudes, me dijeron de todo. Me hubiera gustado que sea su presentación de noche, para que sea vea más bonita, porque en el día no se ven las luces ni nada. Me da gusto que cumpla su sueño de jugar en Alianza y que esté feliz”, continuó.

El 'Loco' aclaró el motivo de su publicación sobre la presentación del 'Depredador' en Alianza Lima. (Playzon sports)