Diego Penny atajó dos penales a Martín Cauteruccio: el ‘show’ del portero en Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2024

Sporting Cristal recibió a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024. Una de las figuras del partido fue Diego Penny, quien logró atajarle dos penales a Martín Cauteruccio, máximo goleador del campeonato.

Faltaba poco para el final del encuentro y los dirigidos por Guillermo Farré no podían romper el 0-0 en el marcador, resultado que los alejaba de la pelea por el título, por lo que intentaban por todos los medios convertir el primer tanto. Sin embargo, a los 72 minutos tuvieron una chance inmejorable cuando el VAR advirtió al árbitro Edwin Ordóñez de una falta en el área de Alonso Yovera sobre Christofer Gonzáles. Tras revisar la acción, el juez decidió cobrar la pena máxima, desatando reclamos del elenco visitante, pues se trataba de una acción polémica.

El encargado de ejecutarlo fue Martín Cauteruccio, quien hasta el momento había sido una garantía de gol para los ‘cerveceros’, debido a sus 31 tantos en 24 partidos la presente temporada. No obstante, esta vez no pudo batir a Diego Penny, quien adivinó su disparo a media altura. Pero no pudo celebrar demasiado, ya que Ordóñez advirtió que se había adelantado al momento de la volada, por lo que decretó que el disparo se vuelva a repetir.

Cauteruccio fue por su revancha y volvió a ejecutar a media altura, pero al otro lado. La ‘Libélula’ seguía inspirado e incluso se animó a hacer un ‘show’ previo para distraerlo, realizando planchas en su portería. Esto dio efecto y volvió a adivinar la dirección del remate y consiguió bloquearlo, ahogando por segunda vez el grito de gol del uruguayo.

Sporting Cristal enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sporting Cristal se quedó con el partido

La alegría por los dos penales atajados no le duró mucho a Diego Penny ni a sus compañeros de Deportivo Garcilaso, debido a que solo un par de minutos después, Alonso Yovera, en su intento por despejar un centro de Írven Ávila, terminó enviando el balón a su propia portería. Esta vez el ‘Flaco’ quedó a contrapierna, incapaz de bloquear el tiro de su propio compañero.

Con este único tanto, Sporting Cristal se quedó con la victoria por 1-0. Con este resultado, los ‘cerveceros’ igualaron en puntaje a Universitario y quedaron a solo 2 unidades de Alianza Lima, líder del Torneo Clausura. No obstante, falta que tanto ‘íntimos’ como ‘merengues’ disputen sus compromisos por la fecha 11, los cuales serán ante Atlético Grau en Piura y Sport Boys en Lima, respectivamente.,

Asimismo, los ‘imperiales’ se mantienen en el puesto 13° del Acumulado y siguen luchando por alejarse de la zona de descenso.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 sobre los cusqueños en el Gallardo por Torneo Clausura. (Video: L1Max)

Diego Penny, un héroe en los penales

Diego Penny siempre se ha caracterizado por su capacidad de atajar penales, el que le atajó a Diego Forlán en un Perú vs Uruguay por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 se mantienen en la mente de todos, así como su gran performance en la final del 2011 entre Alianza Lima y Juan Aurich, en los que tapó los tiros de Luis Trujillo y Óscar Vílchez, dándole al ‘ciclón’ su primer título.

Su etapa en Deportivo Garcilaso no ha sido la excepción. Antes de Cauteruccio le había atajado uno a Facundo Peraza en la derrota 3-0 ante Alianza Atlético de Sullana, mientras que en la Fase 1 de la Copa Sudamericana, tapó los disparos de Alex Rambal y Joao Rojas en la definición por penales contra ADT.