Giancarlo Granda desmintió a agente de ‘Chicho’ Salas sobre su salida de César Vallejo: “La información que tengo viene de los jugadores”

El periodista contó que tuvo información sobre la partida del entrenador peruano del club trujillano. (Video: Radio Nacional)

Los últimos días han sido de mucho movimiento en la Villa Poeta. Y es que César Vallejo confirmó la baja de Guillermo Salas, cuyo representante avisó que se debió a la llegada de Christian Cueva. Sin embargo, el fichaje del volante ha quedado en suspenso y cabe la posibilidad de que no se concrete. Más allá de todo, Giancarlo Granda reveló el motivo por el cual ‘Chicho’ dejó el club trujillano y confirmó que no fue exclusivamente por ‘Aladino’, tal y como lo expresó el representante, Pedro Pablo Luguercio.

“Christian Cueva tenía todo acordado con César Vallejo y se especulaba que entrenaba ayer en la tarde. Pero por eso no se fue Salas, habrá que avisarle a su representante que no solamente fue así”, fueron sus primeras palabras en Radio Nacional.

De la misma manera, el periodista aseguró que el entrenador peruano se encontraba en la mira de la dirigencia para salir debido a la escasez de resultados positivos.

“La continuidad de Salas ya estaba en evaluación por los malos resultados, porque justificar la decisión de Salas a la llegada de Cueva me parece un poco injusto porque Vallejo no le gana a nadie. A Salas le dijeron que iba a llegar Cueva y le comentó a algunos futbolistas que no estaba de acuerdo”, señaló.

Guillermo Salas no logró reconducir a César Vallejo en la Liga 1 y está en zona de descenso. - créditos: UCV Fútbol

¿Por qué Guillermo Salas salió de César Vallejo?

Ahí fue cuando Giancarlo Granda manifestó que la partida de ‘Chicho’ Salas de César Vallejo se debió a la deteriordada relación que tenía con el plantel.

“La relación de los jugadores con Guillermo Salas estaba totalmente resquebrajada. No sé si la llegada de Cueva haya sido la gota que derramó el vaso para Salas, pero no había un buen ‘feeling’. Alguien me dijo que no daba para más”, acotó.

Eso no fue todo, ya que incluso un jugador, que fue considerado de los más pacíficos del equipo, también tuvo inconvenientes con el joven técnico. “La información que tengo no viene de Richard Acuña, sino de los jugadores. Algún futbolista me dijo ‘‘Flaco’, era insostenible. Me dijeron ‘tiene una mala relación con este, que es un pan de Dios’”, precisó.

Y como una prueba de que el ambiente en la interna no era el mejor, el relator de fútbol recordó que en un partido del elenco ‘poeta’, los goles fueron celebrados por los futbolistas y no con el estratega, quien llegó a lanzarse

“Recuerdo el partido de Alianza-Vallejo, y cuando Vallejo hizo los goles, me llamó la atención que no celebraron con él. Y él fue corriendo a celebrar con los jugadores. Me pareció raro porque los jugadores celebraron detrás del arco y Salas fue corriendo a treparse encima de ellos. Pocas veces he visto un técnico que haga eso”, añadió.

'Chicho' Salas cuando se fue a abrazar a los jugadores de César Vallejo en el duelo ante Alianza Lima en Trujillo. - capturas: L1 MAX

¿Qué dijo el representante de Guillermo Salas?

Luego de especularse sobre la posible llegada de Christian Cueva a César Vallejo, el representante de ‘Chicho’ Salas, Pedro Pablo Luguercio, confirmó que fue una decisión premeditada y relacionada por el arribo de ‘Aladino’.

“No hubo ninguna reunión entre Salas y Acuña, ni con el gerente deportivo, ni con Cueva tampoco. Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva”, declaró para Radio Ovación.

Pedro Pablo Luguercio contó los detalles de la partida de 'Chicho' por la contratación de 'Aladino' y cómo quedó su relación con el plantel. (Video: Radio Ovación)

¿Quién es el nuevo entrenador de César Vallejo?

De acuerdo confirmó César Vallejo, Luis Hernández, que venía de trabajar como entrenador en la reserva desde el 2022, será el sucesor de ‘Chicho’ Salas y el encargado de hacer funcionar a un equipo que se ubica en zona de descenso. Actualmente, está en la penúltima casilla del Torneo Clausura con solo 3 puntos y en la tabla del acumulado está en el décimo sexto lugar.