Pablo Sabbag tuvo contundente reacción ante consulta sobre Paolo Guerrero a Alianza Lima: “No te hablo de los que no están en el club”

Sabbag prefirió no hablar de los rumores que asocian a Guerrero con Alianza Lima. | VIDEO: América Deportes

Alianza Lima vive una segunda parte del año bastante movida. Tras las salidas de Gabriel Costa y Kevin Serna y las llegadas de Erick Noriega, Gonzalo Aguirre y Matías Succar, la Dirección Deportiva analiza seriamente acudir, una vez más, al mercado de pases para contratar a un delantero.

Y el goleador que está mejor posicionado para aterrizar en La Victoria es el veterano Paolo Guerrero. Aunque la mayor incógnita por resolver es su futuro, dado que aún pertenece a la Universidad César Vallejo y está lejos de llegar a un acuerdo para sellar su desvinculación.

Pablo Sabbag atraviesa su segunda temporada en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Aun así, su nombre suena con fuerza en el estadio Alejandro Villanueva. Tal es así que cada vez que culminar los partidos de Alianza Lima, se les consulta a los futbolistas acerca del posible movimiento con Guerrero. Nadie quiere entrar en ese plano de la especulación, ni siquiera los atacantes en turno.

Recientemente, Pablo Sabbag regresó a la titularidad con los ‘blanquiazules’ en el inicio del Torneo Clausura 2024 y luego de su aparición fue abordado por la prensa local para hablar del ‘Depredador’. Con una sonrisa nerviosa y una alocución cortante, salió al paso en la zona mixta de Matute.

No, no. Yo no hablo de gente que no está acá en el club. No, no me corresponde” acotó de manera extremadamente breve Sabbag para luego voltear el rostro a los periodistas y dar por terminada su aparición en el área de prensa del estadio Alejandro Villanueva.

Pablo Sabbag cuestionó a quienes lo critican por subir a redes sociales sus actividades ajenas al fútbol (Raúl Bazán - Infobae).

Sabbag, emocionado por su retorno

“Por momentos pensé que no volvería a pisar un campo de fútbol, pero con meses de sacrificio, lucha y superando momentos muy difíciles, hoy agradezco a Dios por permitirme hacer lo que más amo. La perseverancia y la fe lo pueden todo. ¡Estamos de vuelta”. Con esas palabras, Pablo Sabbag intentó llegar a lo más profundo del aficionado de Alianza Lima para que comprendan su estado de ánimo, luego de volver a la titularidad tras ocho meses de ausencia por culpa de una dolencia crónica en el tobillo producto de una nueva lesión ocasionada en su participación en la Copa Asia 2023.

Aunque esas declaraciones quedaron mejor expresadas cuando el ‘Jeque’ rompió en llanto nada más al pisar la cancha de Matute en la preparación de la contienda contra Alianza Atlético, por la segunda jornada del Torneo Clausura 2024. Todas las cámaras se posaron sobre el artillero sirio apreciando su congoja y emoción por retornar a la actividad deportiva.

Hernán Barcos agradeciendo a Pablo Sabbag tras el penal en Alianza Lima vs Alianza Atlético - Créditos: A Presión.

“Me emocioné mucho porque por momentos pensé que no iba a volver a estar y me emocioné mucho. Fueron sentimientos encontrados y tenía eso como atrapado ahí y salió natural”, comentó Sabbag. “Quiero agradecerle al departamento médico que se han portado conmigo 10 puntos. Han estado en mi recuperación, mis compañeros, el cuerpo técnico y los directivos me han apoyado y se han portado muy bien conmigo. Estoy muy agradecido con ellos”, añadió.

Sabbag Daccaret, de 27 años, llegó a Alianza Lima a inicios del 2023 en condición de cedido desde La Equidad (Colombia). Su carta pase ronda el millón de dólares. Por tal motivo no se ha aplicado la opción de compra, aunque se presentó una nueva propuesta para ejecutar un préstamo que vence a finales del 2024.

Alianza Lima enfrentó a Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024