José Velásquez destrozó a Paolo Guerrero por falta de ritmo: “Solo camina, nosotros nos retiramos a los 35 años, 40 es demasiado”

José Velásquez destrozó a Paolo Guerrero por falta de ritmo: “Solo camina, nosotros nos retiramos a los 35, 40 es demasiado”

Uno de los más criticados por el mal desempeño de la selección peruana en la Copa América 2024 fue Paolo Guerrero quien, mas allá de su habilidad para ganar algunos balones y armar jugadas, estuvo lejos del nivel que todos conocen y que lo llevó a convertirse en el segundo máximo goleador peruano en la historia de la competición. El motivo de este descenso en su rendimiento es su edad. A sus 40 años, el ‘Depredador’ no cuenta con la mejor condición física y explosividad de sus mejores tiempos.

En este contexto, José Velásquez, exjugador de la ‘bicolor’, quien fue parte del equipo que ganó la Copa América 1975, cuestionó su falta de movilidad en el campo y sugirió que debería dar un paso al costado, recordando incluso que los futbolistas de su generación colgaron los chimpunes mucho antes. No obstante, también dejó en claro que se trata de una decisión personal:

“Ya depende de él si se retira, pero ya prácticamente camina, no trajina demasiado y cosas por el estilo. Ya por la edad que tiene también. Nosotros, la mayoría nos retiramos a los 35 o 32 años, 40 años es demasiado, por eso solo camina en el campo”, declaró para el canal de YouTube del periodista Juan Carlos Esteves.

Paolo Guerrero no pudo marcar ningún gol en la Copa América 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pero el delantero de César Vallejo no fue el único punto de las críticas del ‘Patrón’. Otro jugador fue Christian Cueva, a quien le reprochó su falta de compromiso en la recuperación y manifestó que no marca la diferencia:

“No quita el balón a nadie. Está esperando que le den el balón. Son jugadores que no marcan diferencias para nada”, señaló.

El mítico volante nacional también cuestionó el trabajo de Jorge Fossati. En su opinión, el combinado peruano debe ser más agresivo en la recuperación, para así tener una mayor posesión y generar jugadas de peligro, de lo contrario, correrá la misma suerte en las Eliminatorias:

“El panorama es totalmente complicado. No veo un jugador que marque la diferencia, como en otros equipos. No veo a ningún jugador que anticipe o intercepte. Están esperando que les den el balón, es inconcebible. Le echaría la culpa al entrenador, que debe exigir que se haga ese tipo de juego. El balón hay que tenerlo siempre, pero ni bien lo pierdes, tienes que recuperarlo o el rival aprovecha y hace los goles”.

José Velásquez fue parte del equipo peruano que ganó la Copa América 1975 - Créditos: Imago.

“Debemos buscar talento en provincias”

Uno de los temas más preocupantes para el futuro del fútbol peruano, es la falta de talentos que están surgiendo en los últimos años. Salvo apariciones esporádicas como Piero Quispe o Joao Grimaldo, el país no ha producido futbolistas que marquen diferencias y puedan competir en las principales ligas de Europa. José Velásquez piensa que la solución es dirigir su mirada a las provincias, y cuestionó el trabajo de quienes trabajan en menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Los nuevos elementos están en los pueblos inhóspitos de provincia. Deberían preocuparse por escoger a los talentos en las provincias de nuestro país, donde hay muy buenos jugadores que no vienen porque no tienen donde quedarse, quien los mantenga o cosas por el estilo. En la FPF nadie está haciendo esa labor. Los técnicos están estancados en las oficinas. Se les hace difícil hacer escogencia de jugadores. El ‘Patrón’ también disparó contra Christian Cueva por falta de compromiso defensivo y Jorge Fossati por no ordenar que el equipo sea más intenso en la recuperación del balón”, expresó.