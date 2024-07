Daniel Kanashiro apuntó contra Jorge Fossati y su principal error con la selección peruana en la Copa América 2024: “No daba para eso”

El periodista deportivo señaló la equivocación que tuvo el DT uruguayo con la 'bicolor' en el torneo de Conmebol. (Video: DSports Perú)

Apenas han transcurrido algunos días desde que la selección peruana disputó su último partido en la Copa América 2024. Fue ante Argentina con una derrota por 2-0 que le dejó fuera en fase de grupos del torneo continental, generando diversas críticas sobre el técnico Jorge Fossati y varios jugadores experimentados como André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero. Sin embargo, uno de los más señalados ha sido el entrenador. En ese sentido, Daniel Kanashiro apuntó contra el entrenador uruguayo y su principal error con la ‘bicolor’ en el torneo continental.

“Digo honestamente que el comando técnico comete el error de ir a esta Copa América con la intención primaria de pasar de ronda y creo que ese no era el objetivo porque la realidad de la selección peruana no daba para eso”, comentó en el programa ‘De Fútbol Se Habla Así' de DSports.

Eso no fue todo, ya que el periodista deportivo hizo hincapié en que en que el combiado patrio no tendrá más pruebas, teniendo en cuenta que el reinicio de las Eliminatorias 2026 será el 5 de setiembre frente a Colombia en Lima. “Lamentablemente, de acá a setiembre ya no hay más”, precisó.

Los rostros de tristeza de los jugadores de Perú tras la eliminación en Copa América 2024. - créditos: Getty Images

Otro de los panelistas del espacio televisivo, Rodrigo Morales, intentó ponerse en el lugar de Jorge Fossati y su intención con la convocatoria de los futbolistas veteranos para la Copa América 2024, alegando que su mirada está puesta en el corto plazo.

“Creo que el objetivo de esta Copa América fue tratar de encontrar a los jugadores que puedan llegar en el mejor nivel posible a setiembre, tratando de agarrarse de cosas que funcionaron en el pasado, como el nivel de Cueva, Carrillo y Paolo. Lo que ha tratado de hacer es aferrar lo último de ese equipo para llegar bien a setiembre, no pensar en lo que vaya a ser la Eliminatoria el próximo año, sino en setiembre. Eso ha querido hacer Jorge Fossati, tratar de exprimir lo último de Cueva, de Carrillo, de Paolo, etc.”, comentó.

De la misma manera, el popular ‘Cejas’ agregó de que el ‘Flaco’ prefiere jugárselas por la ‘vieja guardia’ que apostar por los más jóvenes como Joao Grimaldo, Piero Quispe, Franco Zanelatto, entre otros.

“Pensando como Fossati, sí fue una buena idea. Porque su objetivo es llevar a Perú al Mundial 2026, no pensar en lo que vaya a ser la selección el 2030 o 2034. Tres puntos contra Colombia en setiembre valen lo mismo que en la última fecha. Ahora, si tengo jugadores que ya me han disputado mil batallas y otros que todavía no están para una Eliminatoria... Bueno, que los de las mil batallas traten de sacar los últimos puntos posibles que pueda darme Perú”, añadió.

Paolo Guerrero disputó su última Copa América en Estados Unidos con la selección peruana, de la que ejerció como capitán. - créditos: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

¿Cuál fue el balance de Perú en la Copa América 2024?

El técnico Jorge Fossati había anticipado que la Copa América 2024 le iba a servir para implantar su esquema de 3-5-2 en la selección peruana y que los jugadores traten de captar su idea. Esto considerando que las Eliminatorias Sudamericanas reanudaban en setiembre y había la necesidad de armar el mejor equipo para salir del último lugar de la tabla (solo dos puntos).

En el debut con Chile, la ‘bicolor’ sorprendió al bloquear los espacios e impedir que la ‘roja’ realice su juego con normalidad. El encuentro quedó 0-0 e ilusionó, pero ante Canadá, las cosas no fueron de la mejor manera: la expulsión de Miguel Araujo influyó para que el elenco nacional pierda por 1-0.

La última chance fue ante Argentina, vigente campeona del certamen y del mundo, que si bien no contó con Lionel Messi por lesión, sí demostró tener un plantel grande para afrontar este tipo de competencias. Lautaro Martínez fue la gran figura con su doblete, eliminando así a Perú, que no pudo anotar ni un gol, dejando una enorme preocupación para lo que viene.

Christian Cueva acudió al torneo de Conmebol como ‘invitado’, pero se le vio falto de ritmo futbolístico. Paolo Guerrero apenas pudo generar peligro y André Carrillo ha perdido la potencia de antaño. Queda en Jorge Fossati si ejercerá un recambio o seguirá apelando a los de experiencia para encaminar el rumbo de cara a las Eliminatorias 2026.