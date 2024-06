Matteo Pérez no pudo cumplir su sueño con Suecia luego de negar convocatoria de Perú: jugador debe volver a Bayern Múnich

Matteo Pérez fue convocado por primera vez a la selección adulta de Suecia, pero no pudo debutar.

Matteo Pérez se encuentra en un dilema importante en su carrera. El futbolista del Bayern Múnich, de gran proyección, tiene la posibilidad de representar a dos selecciones, pero solo se puede decantar por una. Suecia y Perú son las opciones que tiene sobre la mesa y, de hecho, ya dio un importante paso en su elección: atendió el llamado de la absoluta del cuadro europeo.

Nacido en la capital sueca, Estocolmo, pero de ascendencia peruana por su padre, el lateral de 18 años viene emprendiendo una aventura prometedora a nivel de selección. En años anteriores, ya había vestido los colores del combinado azul y amarillo en categorías menores (Sub 17 y Sub 18), pero ahora se le presentó la oportunidad de jugar con la categoría adulta.

Matteo, pues, fue convocado por el seleccionador Jon Dahl Tomasson y no dudó en atender su llamado para la fecha FIFA de junio. En estos días, Suecia tenía programado dos amistosos contra Dinamarca y Serbia, por lo que el joven defensor que milita en Bayern Múnich recibió el visto bueno para ascender a la absoluta y, con ello, dejó en una incertidumbre espera a la selección peruana.

“Hay dos países que tengo muy cerca del corazón. Tengo un padre peruano y he crecido mucho con la cultura, pero nací y crecí en Suecia. Es un poco difícil, tengo que seguir mi corazón”, declaró días después de confirmarse su convocatoria.

El joven futbolista del FC Bayern está convencido de jugar, por ahora, por el país que guía su corazón.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue de cerca al futbolista, esperando que cambie de opinión en el futuro; no obstante, por ahora, la respuesta de Matteo es negativa para la ‘bicolor’ y positiva para su país de origen. “Les he dicho que ‘de momento estoy aquí’. Lo han respetado y no se habla del tema”, reveló la conversación que tuvieron.

La aventura de Matteo Pérez en Suecia

La aventura de Matteo Pérez con la selección mayor de Suecia ya comenzó y en los últimos días ha venido entrenando esperando por su debut. Sin embargo, al menos en esta ocasión, el lateral zurdo no pudo sumar sus primeros minutos en el equipo europeo como ansiaba.

Eso sí, el defensor del Bayern Múnich fue incluido en la nómina de Tomasson para afrontar los partidos contra Dinamarca (en Copenhague) y Serbia (en Solna). Para ambos amistosos, espero por su chance con la dorsal ‘5′ desde el banco de suplentes. Pero el entrenador no le permitió ingresar en ningún momento.

En ambos choques, el combinado sueco tuvo como titular en esa posición a Jens Cajuste, futbolista de 24 años que juega en el Napoli de la Serie A de Italia. El mayor recorrido de este jugador en el máximo nivel del ‘Viejo Continente’ fue determinante para que el DT lo elija por encima de Matteo.

De 18 años, Pérez Vinlöf inicia su camino en la Bundesliga.

El lateral de raíces peruanas confió en hacer su entrada a la cancha en cualquier momento. Desafortunadamente para él, el entrenador Tomasson prefirió reservarlo. De todas formas, el balance fue negativo para la selección de Suecia, que perdió sus dos amistosos: cayó 2-1 ante Dinamarca y 3-0 ante Serbia.

Ahora, Matteo Pérez debe unirse a la pretemporada de su club, Bayern Múnich, ya que no verá más acción con su país al menos en este mes. Y es que el combinado azul y amarillo no participará de la Eurocopa 2024 que se aproxima, tras no haber logrado su clasificación a la cita. El siguiente reto de este equipo será la Liga de Naciones de la UEFA, que todavía se disputará en septiembre y probablemente el futbolista de 18 años vuelva a recibir el llamado.

Por su parte, la selección peruana continúa afinando detalles para la Copa América 2024. Ya jugó su primer amistoso contra Paraguay, que finalizó en empate sin goles, y el próximo viernes 14 de junio se medirá con El Salvador para culminar su preparación previa al certamen continental.